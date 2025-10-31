Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

El ecuatoriano Pervis Estupiñán volvió a entrenar con el AC Milan este viernes 31 de octubre en Milanello luego de recuperarse de un esguince en el tobillo que lo mantuvo fuera desde el amistoso contra Estados Unidos el 10 de octubre.

Su participación en el partido ante AS Roma, el domingo 2 de noviembre en San Siro, está en evaluación por el cuerpo técnico dirigido por Massimiliano Allegri.

Recuperación y regreso a los entrenamientos

Estupiñán, jugador clave para AC Milan y la Selección Ecuatoriana, se reincorporó a los entrenamientos tras una lesión sufrida durante el amistoso contra Estados Unidos. El lateral izquierdo padeció un esguince en el tobillo izquierdo que lo mantuvo ausente de los últimos partidos del equipo en la Serie A.

Aunque Estupiñán volvió a trabajar con el plantel principal en Milanello, su disponibilidad para el compromiso de este domingo frente a AS Roma todavía no está confirmada. El técnico Massimiliano Allegri lidera la evaluación diaria de su estado físico para decidir si será convocado o no para el encuentro crucial de la novena fecha del torneo italiano.

Estado actual y pronóstico del cuerpo técnico

El entrenador del AC Milan ha indicado que el jugador muestra una mejoría significativa, pero aclaró que aún no está en condiciones óptimas para jugar. Allegri expresó que Estupiñán podría ser parte de la convocatoria para el domingo, aunque no garantizó que arranque como titular.

El técnico afirmó: “Ante la Roma deberíamos tener de vuelta a Estupiñán. Son unos diez días donde tenemos que apretar los dientes, y luego, con el descanso, volveremos a contar con todos los jugadores disponibles”. Esta frase deja abierta la posibilidad de que el ecuatoriano pueda reintegrarse al equipo de manera progresiva.

Impacto de la lesión en el equipo

Desde la lesión de Estupiñán, AC Milan ha perdido terreno en la lucha por los primeros puestos de la Serie A. El último empate 1-1 contra Atalanta el martes 28 de octubre dejó al club en tercer lugar con 18 puntos, a tres unidades del líder Napoli.

Durante esta temporada, Estupiñán ha disputado seis partidos con el Milan, acumulando más de 400 minutos en cancha y aportando una asistencia. Su ausencia ha sido notoria en el rendimiento del equipo, que depende de su desempeño como lateral izquierdo para mantener solidez defensiva y aporte ofensivo.

Contexto contractual y expectativas deportivas

El jugador ecuatoriano posee un contrato vigente con AC Milan hasta finales de la temporada 2030, tras ser contratado como uno de los laterales más destacados del fútbol europeo y proveniente de la Premier League. Este contrato largo refleja la confianza del club en sus capacidades y su importancia dentro del plantel.

El partido que se avecina contra AS Roma, previsto para las 14h45 del domingo 2 de noviembre en San Siro, será determinante para que el Milan recupere terreno en la tabla y fortalezca su aspiración por el título en la Serie A 2025/26.

Futuro inmediato de Estupiñán

La evolución física de Pervis Estupiñán en las próximas horas será clave para la definición de su participación en el partido contra Roma. Su posible regreso aportaría frescura y experiencia a la defensa rossonera, que busca mantener la competitividad en uno de los torneos más exigentes de Europa.

Por ahora, el club sigue evaluando su estado con cuidado para evitar recaídas y asegurar su plena recuperación. AC Milan considera que la temporada todavía es larga y se esperan retos importantes en el calendario.