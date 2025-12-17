COMUNIDAD POR USD 1
Petro llama “dictador” a Maduro pero rechaza que sea un “narcotraficante”

El presidente colombiano Gustavo Petro calificó públicamente a Nicolás Maduro como dictador, aunque rechazó las acusaciones que lo vinculan con el narcotráfico.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles al mandatario venezolano Nicolás Maduro como dictador, a través de un mensaje publicado en X, en el que además descartó que existan pruebas que lo vinculen con el narcotráfico, en el marco de un debate público sobre líderes regionales.

Las declaraciones de Petro se produjeron como respuesta directa a una periodista colombiana, quien le cuestionó su postura frente a distintos dirigentes políticos de la región. En su mensaje, el jefe de Estado colombiano afirmó que “Maduro es dictador por concentrar poderes”, pero subrayó que no existe evidencia en Colombia que permita calificarlo como narcotraficante.

En ese mismo pronunciamiento, Petro sostuvo que las acusaciones que vinculan al mandatario venezolano con el narcotráfico forman parte de “una narrativa de Estados Unidos”. El presidente colombiano no presentó nuevas pruebas ni documentos, y limitó su afirmación a la información disponible en los registros oficiales colombianos.

El mensaje marcó un cambio relevante en el tono público utilizado por Petro, quien hasta ahora había evitado referirse a Maduro de manera directa con el término “dictador”, a pesar de haber cuestionado en varias ocasiones el carácter autoritario del gobierno venezolano.

Comparación con otros líderes regionales

En su respuesta, Petro también se refirió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recordando declaraciones previas en las que lo calificó como “nazi”. Según el mandatario colombiano, Kast “es hijo y creyente de los nazis” y pertenece a una generación alemana que abandonó Alemania tras la derrota de Hitler.

Estas afirmaciones fueron utilizadas por Petro para justificar el uso de calificativos políticos hacia distintos líderes, en función de su interpretación histórica e ideológica. El mandatario no hizo referencia a políticas actuales de Kast, sino a antecedentes familiares y a su visión del contexto histórico europeo.

Las declaraciones generaron reacciones en el ámbito político regional, aunque hasta el cierre de esta nota no se han registrado respuestas oficiales por parte del gobierno venezolano ni del equipo del presidente electo chileno.

Postura previa de Petro frente a Venezuela

Aunque esta es la primera vez que Petro se refiere públicamente a Maduro como dictador, el presidente colombiano ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación política en Venezuela. Entre sus señalamientos previos se incluyen críticas a la concentración de poder, a las restricciones a la oposición y a la falta de garantías electorales.

Petro también ha cuestionado la legitimidad de las últimas elecciones venezolanas, al mencionar tanto la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado como el impacto de las sanciones internacionales impuestas contra el gobierno de Maduro. No obstante, ha mantenido una posición diferenciada frente a las medidas de presión impulsadas desde Washington.

En varias ocasiones, el presidente colombiano ha rechazado las amenazas y sanciones de Estados Unidos, argumentando que estas no han contribuido a una solución política de fondo para la crisis venezolana.

Deterioro de relaciones entre aliados regionales

Las declaraciones de Petro se producen en un contexto de deterioro progresivo de las relaciones entre Nicolás Maduro y algunos de sus aliados históricos en la región, como Gustavo Petro en Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Este distanciamiento se ha profundizado tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024 en Venezuela, cuyos resultados han sido cuestionados por diversos sectores internacionales. Aunque Petro y Lula han criticado las sanciones y presiones externas, ninguno ha reconocido oficialmente la victoria electoral de Maduro.

La falta de reconocimiento se ha interpretado como una señal de cautela diplomática y de preocupación por el proceso electoral venezolano. Al mismo tiempo, ambos mandatarios han insistido en la necesidad de soluciones políticas y negociadas, evitando una escalada de tensiones en la región.

Con estas nuevas declaraciones, el presidente colombiano marca una posición más explícita frente al gobierno venezolano, diferenciando entre la calificación política de su régimen y las acusaciones criminales que, según afirmó, no cuentan con sustento probatorio en Colombia.

