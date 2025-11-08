COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales

Con un sistema innovador, Petroecuador garantiza transparencia y eficiencia para 25 comercializadoras del perfil costanero.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales.
La Empresa Pública Petroecuador fortalece sus procesos logísticos con la puesta en marcha del sistema automático de ingreso de autotanques y despacho en el Terminal Pascuales. Foto: EP Petroecuador.
Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales.
La Empresa Pública Petroecuador fortalece sus procesos logísticos con la puesta en marcha del sistema automático de ingreso de autotanques y despacho en el Terminal Pascuales. Foto: EP Petroecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Petroecuador implementó un sistema automático que agiliza el ingreso y despacho de autotanques en el Terminal Pascuales, situado en Guayas.

La tecnología avanzada mejora la logística y garantiza un suministro eficiente de combustibles como gasolina, diésel y jet fuel. Este terminal abastece más de 90 ciudades en la costa y atiende a 25 comercializadoras, beneficiando sectores clave como el automotriz, pesquero e industrial.

Avances tecnológicos en despacho y control de combustibles

El sistema automatizado realiza el control de acceso mediante un tag electrónico instalado en cada tanquero y un enrolamiento facial biométrico de los conductores. Esta innovación permite registrar con precisión los datos del vehículo, verificar al conductor y asignar turnos para un despacho seguro y transparente.

Actualmente, 984 conductores se encuentran enrolados biométricamente para operar en el Terminal Pascuales, asegurando la vinculación correcta con las guías de remisión. Petroecuador destaca que este sistema ha reducido notablemente los tiempos de espera y optimizado la salida de vehículos hacia los puntos de distribución. “Este control ha permitido reducir significativamente los tiempos de espera, garantizar la atención oportuna a cada cliente y optimizar la salida de los vehículos hacia los puntos de distribución”, dijo la entidad.

Wilson Carrión, representante de Comercialización de Shell, resaltó que con esta tecnología los despachos se realizan puntualmente, fortaleciendo el abastecimiento en las estaciones de servicio. Xavier Puente, de Primax, agregó que los procesos garantizan orden y transparencia, mejorando la experiencia de las estaciones de combustible.

Terminal Pascuales: control en tiempo real y transparencia en el despacho

Por su parte, Pamela Lamán, jefa del Terminal Pascuales, afirmó que el sistema de despacho automatizado contribuye directamente a la eficiencia operativa. “Despachamos diariamente más de 2,8 millones de galones entre todos los productos, cuyo volumen es controlado y monitoreado en tiempo real directamente por el sistema desde las unidades de medición, lo que garantiza la transparencia en la liquidación y entrega del combustible, reforzando la seguridad de nuestras operaciones”, aseguró.

El uso de esta tecnología permite un control riguroso de los volúmenes y mejora la gestión logística, fortaleciendo a los sectores automotriz, pesquero e industrial en la región costera.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres resoluciones quedan en pausa hasta después de la campaña electoral

Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales

Edgar Lama, presidente del IESS, supervisa el abastecimiento de medicamentos en hospitales de Manabí

Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China

Eliminación de Liga de Quito obliga a ‘Moi’ Caicedo a pagar cena a compañero en Chelsea

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres resoluciones quedan en pausa hasta después de la campaña electoral

Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales

Edgar Lama, presidente del IESS, supervisa el abastecimiento de medicamentos en hospitales de Manabí

Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China

Eliminación de Liga de Quito obliga a ‘Moi’ Caicedo a pagar cena a compañero en Chelsea

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Tres resoluciones quedan en pausa hasta después de la campaña electoral

Edgar Lama, presidente del IESS, supervisa el abastecimiento de medicamentos en hospitales de Manabí

Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China

Eliminación de Liga de Quito obliga a ‘Moi’ Caicedo a pagar cena a compañero en Chelsea

Referéndum y consulta popular en Ecuador: servicios especiales para grupos prioritarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO