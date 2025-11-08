Petroecuador automatiza el despacho de combustibles en Terminal Pascuales.

Petroecuador implementó un sistema automático que agiliza el ingreso y despacho de autotanques en el Terminal Pascuales, situado en Guayas.

La tecnología avanzada mejora la logística y garantiza un suministro eficiente de combustibles como gasolina, diésel y jet fuel. Este terminal abastece más de 90 ciudades en la costa y atiende a 25 comercializadoras, beneficiando sectores clave como el automotriz, pesquero e industrial.

Avances tecnológicos en despacho y control de combustibles

El sistema automatizado realiza el control de acceso mediante un tag electrónico instalado en cada tanquero y un enrolamiento facial biométrico de los conductores. Esta innovación permite registrar con precisión los datos del vehículo, verificar al conductor y asignar turnos para un despacho seguro y transparente.

Actualmente, 984 conductores se encuentran enrolados biométricamente para operar en el Terminal Pascuales, asegurando la vinculación correcta con las guías de remisión. Petroecuador destaca que este sistema ha reducido notablemente los tiempos de espera y optimizado la salida de vehículos hacia los puntos de distribución. “Este control ha permitido reducir significativamente los tiempos de espera, garantizar la atención oportuna a cada cliente y optimizar la salida de los vehículos hacia los puntos de distribución”, dijo la entidad.

Wilson Carrión, representante de Comercialización de Shell, resaltó que con esta tecnología los despachos se realizan puntualmente, fortaleciendo el abastecimiento en las estaciones de servicio. Xavier Puente, de Primax, agregó que los procesos garantizan orden y transparencia, mejorando la experiencia de las estaciones de combustible.

Terminal Pascuales: control en tiempo real y transparencia en el despacho

Por su parte, Pamela Lamán, jefa del Terminal Pascuales, afirmó que el sistema de despacho automatizado contribuye directamente a la eficiencia operativa. “Despachamos diariamente más de 2,8 millones de galones entre todos los productos, cuyo volumen es controlado y monitoreado en tiempo real directamente por el sistema desde las unidades de medición, lo que garantiza la transparencia en la liquidación y entrega del combustible, reforzando la seguridad de nuestras operaciones”, aseguró.

El uso de esta tecnología permite un control riguroso de los volúmenes y mejora la gestión logística, fortaleciendo a los sectores automotriz, pesquero e industrial en la región costera.