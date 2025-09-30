COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Champions League

Piero Hincapié es baja en Arsenal para medir al Olympiacos por Champions League y preocupa su lesión

El defensor ecuatoriano no estará disponible para el partido de Champions ante Olympiacos, debido a una lesión muscular que lo aqueja.
Piero Hincapié es baja en Arsenal para medir al Olympiacos por Champions League y preocupa su lesión
Piero Hincapié es baja en Arsenal para medir al Olympiacos por Champions League y preocupa su lesión

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

fsalarzar@lamarea.ec

fsalarzar@lamarea.ec

El ecuatoriano Piero Hincapié volverá a ser baja en Arsenal. El defensor no estará en el duelo de este miércoles 1 de octubre frente a Olympiacos, correspondiente a la segunda fecha de la Champions League. El encuentro está programado para las 14h00 de Ecuador.

Será su tercera ausencia consecutiva con los ‘Gunners’, lo que enciende las alarmas tanto en Londres como en la Selección de Ecuador. En la previa del encuentro, Mikel Arteta confirmó la noticia en conferencia de prensa. “No hay sorpresas, Hincapié y Noni siguen fuera, así que no hay novedades. El resto está todo bien”, declaró el entrenador español.

La razón de su ausencia radica en una lesión muscular. Según explicó Arteta días atrás, el zaguero “se resintió con una pequeña lesión en la ingle. Tendremos que evaluarlo nuevamente en los próximos días para ver cómo evoluciona”. El DT también señaló que Hincapié llegó con desventaja al inicio de temporada, ya que “no tuvo pretemporada después de la cirugía que se realizó”.

Hincapié no estaría con la Tri

Esta situación preocupa a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La ‘Tri’ tiene programados dos amistosos clave en octubre: el viernes 10 ante Estados Unidos y el martes 14 frente a México. La recuperación de Hincapié será decisiva para determinar si podrá ser considerado en esas convocatorias. Mientras tanto, Arsenal busca mantener el buen inicio en Champions, tras imponerse 2-0 al Athletic Bilbao en la primera fecha. El choque frente al conjunto griego se disputará en el Emirates Stadium.

La baja del defensor también se cruza con la competencia interna en la defensa del club inglés. Arteta ha probado variantes en la zaga, como la inclusión de Mosquera ante Newcastle, y mantiene la dupla de William Saliba y Ben White como principales opciones. Además, la llegada del italiano Riccardo Calafiori añade un nuevo contendiente para el puesto de Hincapié.

Por ahora, el ecuatoriano deberá esperar una evolución favorable en los próximos días. Su objetivo inmediato es volver a entrenar con normalidad para recuperar espacio en el plantel de Arsenal y llegar a los amistosos con la Selección sin mayores complicaciones.

