Piero Hincapié: “Estamos peleando todo para ganar con Arsenal”

Piero Hincapié, defensa del Arsenal FC, expresó su satisfacción por su creciente rol en el equipo inglés tras disputar 5 partidos y acumular 170 minutos en la temporada 2025/26.

Los Gunners, líderes invictos de la Premier League con 25 puntos, medirán este sábado al Sunderland a las 12h30 en el Stadium of Light, por la jornada 11 del torneo, con el objetivo de mantener su racha de victorias y consolidar su posición en la élite europea.

El impacto de los minutos recientes

Hincapié, de 23 años, ha emergido como una pieza versátil en el esquema de Mikel Arteta. Su actuación más destacada llegó el martes 4 de noviembre, cuando fue titular por primera vez en la UEFA Champions League contra el Slavia Praga.

En ese encuentro, jugó 72 minutos como lateral izquierdo, contribuyendo a la goleada 3-0 que posicionó al Arsenal como líder invicto con 12 puntos. Antes, el 1 de noviembre, sumó 18 minutos como suplente en la victoria 2-0 ante Burnley por la Premier League, donde actuó en la izquierda de la defensa.

Hincapié y su confianza

Estos minutos reflejan la confianza del cuerpo técnico en el tricolor, quien llegó al club londinense en el verano de 2025 procedente del Bayer Leverkusen, donde brilló en la Bundesliga. Su versatilidad (capaz de jugar como central o lateral) ha sido clave en un Arsenal que solo ha encajado 3 goles en 10 jornadas de liga, la mejor defensa de la competición.

En entrevista exclusiva con TNT Sports, Hincapié detalló su experiencia. “Estamos peleando todo para ganar con Arsenal. Me siento feliz por sumar minutos con este equipo y me siento muy privilegiado de jugar aquí. Tenemos que seguir hacia adelante y podemos mejorar para en un futuro hacerlo de la mejor manera”. Sus palabras subrayan el enfoque colectivo de un plantel que aspira a dominar múltiples frentes.

Elogios a la gestión de Arteta

El entrenador español, Mikel Arteta, ha sido otro pilar en la progresión del ecuatoriano. Tras el duelo ante Slavia Praga, Arteta elogió públicamente a Hincapié. “Lo hizo muy bien, fuerte y eficiente”, destacando su adaptación a roles tácticos variados.

El zaguero respondió. “Siempre hay un trabajo por detrás de todo esto y él es un gran técnico, con muchos colaboradores que siempre nos ayudan en cada momento del entrenamiento. Nosotros tratamos de hacer lo mejor para demostrar en los partidos”.

Arsenal y su solidez defensiva

Esta dinámica ha permitido al Arsenal equilibrar solidez defensiva con transiciones rápidas, un sello de Arteta desde su llegada en 2019. El equipo no solo lidera la Premier (seis puntos por encima del Manchester City), sino que acumula 8 goles de córner en liga, un récord en las primeras 10 fechas. Hincapié, con su salida de balón precisa, encaja en esta filosofía, contribuyendo a una racha de 8 partidos consecutivos con portería a cero.

El contexto de la temporada 2025/26 es prometedor para los Gunners: tras una pretemporada de fichajes estratégicos, como el propio Hincapié, el club busca romper la hegemonía de rivales como City y Liverpool. En Europa, su invicto en Champions los posiciona como favoritos al título, con figuras como Bukayo Saka y Mikel Merino liderando el ataque.

La competencia interna como motor de mejora

Dentro del vestuario, Hincapié valora el ambiente competitivo. “Existe mucha competencia dentro del club, creo que eso es muy importante. Eso mejora tu nivel, y así el equipo puede demostrarle un espectáculo al público”, afirmó el defensor, refiriéndose a compañeros como William Saliba y Gabriel Magalhães en la zaga. Esta sana rivalidad ha elevado el estándar, permitiendo rotaciones sin perder rendimiento.

En la Premier League, el Arsenal ha ganado sus últimos 5 partidos, con solo 19 disparos a puerta enfrentados por David Raya. Sunderland, en cuarta posición con 18 puntos como recién ascendido, representa un reto en el Stadium of Light, donde los Black Cats han sido sólidos en casa. Históricamente, el último enfrentamiento en ese estadio data de 2016, con victoria gunner por 4-1. Arteta, consciente del peligro, prepara ajustes para contrarrestar el 5-4-1 defensivo del rival.

Aspiraciones globales y el sueño mundialista

El esmeraldeño también proyectó ambiciones. “Soñamos con ganar todo, y estamos trabajando para eso. Quiero estar bien, quiero llegar bien al Mundial. Pero primero tengo que trabajar bien en el club y eso me hará llegar bien al Mundial, que es algo soñado”. Con el Mundial 2026 en el horizonte, sus actuaciones en Arsenal serán vitales para la Selección ecuatoriana.

El partido ante Sunderland no solo es clave para mantener el liderato, sino para que Hincapié consolide su espacio en un equipo que aspira al triplete: Premier, Champions y copas domésticas. Los Gunners, con su defensa impenetrable, continúan escribiendo una temporada histórica.