Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Ecuatorianos

Piero Hincapié volverá a jugar con Arsenal después de la fecha FIFA, cuando se prevé esté recuperado de su lesión, informó Mikel Arteta

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confirmó que el defensor ecuatoriano podrá volver a las canchas después de la Fecha FIFA de octubre.
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

Mikel Arteta despejó las dudas sobre el futuro inmediato de Piero Hincapié. El entrenador del Arsenal aseguró que el defensor ecuatoriano estará disponible después de la fecha FIFA de octubre, siempre y cuando complete las sesiones de entrenamiento previstas.

La llegada del zaguero tricolor a los ‘Gunners‘ generó expectativa, pero una lesión en la ingle lo apartó de la competencia oficial. Desde su debut en Champions League contra el Athletic Bilbao, Hincapié no ha podido acumular minutos y ya se perdió cuatro partidos. Tampoco estará en la convocatoria de este sábado ante West Ham en la Premier League.

Arteta explicó que el cuerpo técnico y médico del Arsenal intentó adelantar su regreso, aunque no fue posible. “Él estará disponible después del descanso por la Fecha FIFA. Hemos tratado todo para que regrese lo más rápido posible, pero no lo logramos. Esperemos que después del descanso internacional tenga un par de sesiones de entrenamiento con el equipo y esté listo”, afirmó el técnico español.

Hincapié se pierde fecha FIFA

El plan del club inglés es que el jugador retome progresivamente la dinámica de grupo. Primero entrenará, luego se integrará a las convocatorias y finalmente buscará continuidad. En el entorno del Arsenal existe la expectativa de que Hincapié no sea convocado por la ‘Tri’, ya que la prioridad es su recuperación completa.

El recuerdo de lo ocurrido con Gonzalo Plata en junio sigue presente. El atacante fue citado lesionado por Sebastián Beccacece y eso causó incomodidad en Flamengo. Un escenario similar podría repetirse con el Arsenal si el técnico argentino decide llamar a Hincapié.

En rueda de prensa, Beccacece se pronunció sobre el caso del defensa tricolor. “Viene de una lesión y solo ha jugado seis minutos en Arsenal, entonces es muy complicado que pueda estar”, señaló. El estratega también habló de Moisés Caicedo, quien arrastra molestias físicas en Chelsea. “No está bien, pero siempre quiere estar. Nos llevamos al replanteo de ver si es parte de la convocatoria, te diría más que no que sí”, sostuvo.

Así, mientras Ecuador define su lista para enfrentar a Estados Unidos y México, el Arsenal espera contar con Piero Hincapié sano y en ritmo después del parón internacional.

