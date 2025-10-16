Piero Hincapié vuelve a los entrenamientos y apunta al duelo contra Atlético de Madrid

Piero Hincapié, defensa de 23 años del Arsenal, regresó a los entrenamientos tras recuperarse de una cirugía en la ingle. El ‘tricolor’ apunta a estar disponible para el partido de UEFA Champions League contra Atlético de Madrid el 21 de octubre en Londres, así lo confirmó el entrenador Mikel Arteta.

Hincapié y su desempeño

Hincapié, incorporación del Arsenal para esta temporada después de llegar procedente del Bayern Leverkusen, solo había disputado un minuto oficial con los Gunners antes de su lesión. A principios de verano, el defensa se sometió a una cirugía en la ingle, pero su recuperación se complicó con una recaída, lo que lo mantuvo fuera de las canchas por aproximadamente un mes.

Esta semana, el ecuatoriano volvió a entrenar con normalidad bajo la supervision del técnico Mikel Arteta. El entrenador confirmó que tras el parón internacional, Hincapié tendría «un par de sesiones con el equipo» y estaría listo para jugar. Su regreso es esperado para los próximos compromisos del club londinense, incluyendo un partido clave de Champions ante el Atlético de Madrid el martes 21 de octubre.

Ausencias en Arsenal ante Atlético

El cuerpo técnico del Arsenal enfrenta además la baja por lesión de otros jugadores importantes que no estarán frente al equipo madrileño. Ellos son el centrocampista Martin Odegaard, el delantero Noni Madueke, Kai Havertz, Gabriel Jesús y, recientemente, el defensor Ben White se sumó a estas ausencias. Estas bajas representan un desafío para Mikel Arteta, quien confía en la recuperación y regreso progresivo de sus futbolistas.

Contexto y retos

El Arsenal debutó en esta edición de UEFA Champions League enfrentando al Athletic Club, con la lesión de Hincapié limitando su participación. La expectativa está puesta en que la recuperación del defensa ecuatoriano permita fortalecer la zaga de los Gunners en esta importante competición europea.

Arsenal lidera la Premier League con 16 unidades, y este sábado se enfrenta a Fulham Football Club a las 11h30 en el estadio Craven Cottage.