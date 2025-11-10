Pitón de cinco metros destruyó el techo de una vivienda y se comió al gato de la familia

Una pitón de cinco metros irrumpió en una vivienda en el distrito de Bang Yai, provincia de Nonthaburi, Tailandia. Debido a su peso, el animal rompió el techo y devorando un gatito de raza Scottish Fold, propiedad de un oficial de policía local. El dueño, sorprendido por el suceso, alertó inmediatamente a los servicios de emergencia, que tras un esfuerzo prolongado capturaron al reptil agresivo. El abdomen aparecía hinchado por la ingesta de la mascota.

El incidente resalta los frecuentes encuentros entre fauna silvestre y entornos urbanos en el país asiático. El propietario de la vivienda, un agente de la policía dedicado a la cría de gatos Scottish Fold de alto valor, descubrió un hueco en el techo de su habitación. Según reportes de rescatistas locales la serpiente desciende directamente sobre el área donde reposaba el gato de seis meses de edad. Luego se lo tragó entero.

Pitón será liberada en un lugar seguro

Otras nueve mascotas de la misma raza, valoradas en cientos de dólares por su popularidad en el mercado local, resultaron ilesas gracias a la rápida intervención. Los equipos de rescate del departamento de bomberos de Nonthaburi, especializados en manejo de fauna, llegaron al sitio en menos de 30 minutos. La pitón, la serpiente más grande de Asia, es capaz de alcanzar hasta diez metros de longitud.

El animal mostró un comportamiento defensivo, enrollándose y lanzando ataques simulados que requirieron varios intentos para su inmovilización. Utilizando redes y pinzas de contención, los uniformados lograron sujetar tras 20 minutos de confrontación, confirmando la presencia del bulto en su estómago mediante palpación externa. El animal, no venenoso pero potencialmente letal, lo trasladaron a un centro de rehabilitación silvestre.

Más de 25 mil llamadas por rescate de serpientes

Conforme a las normativas de protección de la Ley de Vida Silvestre de Tailandia de 2019 tras su análisis, el animal será liberado en un espacio seguro para ella y las personas. .Nonthaburi, un suburbio densamente poblado adyacente a la capital Bangkok, registra un aumento en invasiones de pitones debido a la expansión urbana que invade corredores ecológicos.

En 2025, el Departamento de Bomberos de Bangkok y áreas metropolitanas ha respondido a más de 25 mil llamadas por rescate de serpientes. En ellos, las pitones representan el 40% de los casos, según datos preliminares del Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Estos reptiles, nativos de selvas y manglares tailandeses, buscan refugio en techos y alcantarillas durante la temporada de lluvias.

La coexistencia con depredadores es común

Un incidente similar ocurrió en agosto de 2025 en la misma provincia, donde otra pitón de igual tamaño irrumpió en una sala de gatos Scottish Fold, aunque sin víctimas. La raza Scottish Fold, originaria de Escocia, ocupa el cuarto lugar en popularidad entre razas felinas en el país. Esta raza registra un 12% de preferencia entre dueños urbanos según encuestas de la Asociación Felina Tailandesa de 2023.

Estos gatos, valorados entre 5.000 y 20.000 baht (140-560 dólares), enfrentan riesgos crecientes en zonas periurbanas donde la coexistencia con depredadores silvestres es común. El suceso, documentado en videos virales compartidos por rescatistas, ha generado debates en redes sociales sobre la preservación de hábitats para pitones. En Tailandia, se estima que existen 50 mil pitones en libertad.