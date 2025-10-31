COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

Barcelona SC retomó los entrenamientos este viernes tras un paro por deudas salariales, y se prepara para enfrentar a Universidad Católica.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia
Aníbal Chalá y Joaquín Valiente, jugadores de Barcelona, en la práctica de este viernes en la cancha altera del estadio Monumental.
Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia
Aníbal Chalá y Joaquín Valiente, jugadores de Barcelona, en la práctica de este viernes en la cancha altera del estadio Monumental.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Barcelona SC volvió a entrenar este viernes en Guayaquil, tras un paro de actividades el jueves por la falta de pago de sueldos, y ya se enfoca en su próximo partido ante Universidad Católica por la cuarta fecha del hexagonal final de LigaPro.

Regreso a los entrenamientos

El plantel amarillo retomó los trabajos en la cancha alterna del estadio Monumental. Esto se dio luego de que los jugadores decidieran no presentarse a la práctica del jueves como forma de protesta por la deuda salarial. Tras una reunión entre el cuerpo técnico, los futbolistas y la dirigencia, encabezada por Antonio Álvarez, se logró un entendimiento que permitió la normalización de las actividades.

La sesión contó con todo el grupo, que trabajó en aspectos tácticos y de recuperación física, priorizando la preparación para el partido frente a Universidad Católica. El ambiente, aunque más tranquilo, aún mantiene cierta tensión por la situación económica que generó el conflicto.

Contexto del conflicto

El paro de actividades evidenció el malestar interno generado por la falta de pago de tres meses de sueldos a los jugadores. La medida fue tomada de manera colectiva, y provocó una serie de reuniones entre los representantes del plantel y la directiva del club. Si bien no se ha confirmado el cumplimiento total de los pagos pendientes, el equipo decidió retomar las prácticas para no afectar su rendimiento deportivo.

Desde el entorno torero se señala que el clima de tensión sigue latente, y la expectativa está puesta en que la dirigencia anuncie medidas o soluciones definitivas en las próximas horas.

Preparación para el partido

Barcelona SC visitará a Universidad Católica este domingo a las 18h00 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en un encuentro clave para la clasificación al hexagonal final de LigaPro. Los amarillos, dirigidos por Ismael Rescalvo, se encuentran segundos en la tabla con 57 puntos, mientras que Católica es cuarto con 51 unidades.

El objetivo del equipo es mantener el ritmo competitivo y alejar la atención de los problemas extradeportivos. Los amarillos buscan asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido será una prueba de fortaleza y compromiso para el plantel, tras una semana marcada por la incertidumbre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mbappé agradece a Real Madrid tras conquistar la Bota de Oro por primera vez

Pervis Estupiñán regresa a los entrenamientos del AC Milan tras lesión en el tobillo

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

31 de octubre: El Escudo Nacional del Ecuador cumple 125 años de historia e identidad

Mujer es sentenciada a 20 años de cárcel por ordenar el asesinato de sus padres, hermanos y sobrino

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO