Plantel de Barcelona SC regresa a prácticas tras acuerdo con dirigencia

Barcelona SC volvió a entrenar este viernes en Guayaquil, tras un paro de actividades el jueves por la falta de pago de sueldos, y ya se enfoca en su próximo partido ante Universidad Católica por la cuarta fecha del hexagonal final de LigaPro.

Regreso a los entrenamientos

El plantel amarillo retomó los trabajos en la cancha alterna del estadio Monumental. Esto se dio luego de que los jugadores decidieran no presentarse a la práctica del jueves como forma de protesta por la deuda salarial. Tras una reunión entre el cuerpo técnico, los futbolistas y la dirigencia, encabezada por Antonio Álvarez, se logró un entendimiento que permitió la normalización de las actividades.

La sesión contó con todo el grupo, que trabajó en aspectos tácticos y de recuperación física, priorizando la preparación para el partido frente a Universidad Católica. El ambiente, aunque más tranquilo, aún mantiene cierta tensión por la situación económica que generó el conflicto.

Contexto del conflicto

El paro de actividades evidenció el malestar interno generado por la falta de pago de tres meses de sueldos a los jugadores. La medida fue tomada de manera colectiva, y provocó una serie de reuniones entre los representantes del plantel y la directiva del club. Si bien no se ha confirmado el cumplimiento total de los pagos pendientes, el equipo decidió retomar las prácticas para no afectar su rendimiento deportivo.

Desde el entorno torero se señala que el clima de tensión sigue latente, y la expectativa está puesta en que la dirigencia anuncie medidas o soluciones definitivas en las próximas horas.

Preparación para el partido

Barcelona SC visitará a Universidad Católica este domingo a las 18h00 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, en un encuentro clave para la clasificación al hexagonal final de LigaPro. Los amarillos, dirigidos por Ismael Rescalvo, se encuentran segundos en la tabla con 57 puntos, mientras que Católica es cuarto con 51 unidades.

El objetivo del equipo es mantener el ritmo competitivo y alejar la atención de los problemas extradeportivos. Los amarillos buscan asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido será una prueba de fortaleza y compromiso para el plantel, tras una semana marcada por la incertidumbre.