Daniel Noboa anuncia que la pobreza en Ecuador cae al 21,4 %, el nivel más bajo en 18 años

El presidente Daniel Noboa se refirió a la pobreza en Ecuador durante una intervención pública realizada este jueves 8 de enero de 2026.

El mandatario se encuentra en uso de licencia por asuntos personales hasta el 18 de enero de este mes. Sin embargo, el jefe de Estado aprovechó el espacio para exponer cifras oficiales sobre indicadores sociales.

“Desde el primer día de gestión, el mensaje se centró en quienes fueron olvidados, con un objetivo claro: revertir la pobreza“, afirmó Noboa.

Además, el presidente explicó que la estrategia priorizó a los sectores históricamente más vulnerables del país. Por ello, el Ejecutivo enfocó sus acciones en inclusión económica y protección social.

Pobreza en Ecuador registra el nivel más bajo en 18 años

Daniel Noboa informó que la pobreza nacional se redujo al 21,4 %, el nivel más bajo registrado en los últimos 18 años. Este indicador confirma una mejora sostenida en las condiciones de vida de millones de ecuatorianos.

Además, el Gobierno atribuyó el resultado a políticas públicas coherentes y focalizadas. Por tanto, el Ejecutivo destacó el dato como un logro de impacto nacional.

El mandatario sostuvo que el balance social responde al compromiso asumido con la ciudadanía. Asimismo, señaló que priorizar a los más vulnerables permitió acelerar los avances sociales.

Así, el Gobierno ratificó la ruta adoptada desde el inicio de la actual administración. Finalmente, Daniel Noboa afirmó que mantener esta estrategia resulta clave para el desarrollo del país.

Desde el primer día en el que ustedes me pusieron aquí nos enfocamos en quienes fueron olvidados. Con ese objetivo en mente, logramos reducir la pobreza nacional al 21,4% siendo el más bajo de los últimos 18 años. La tendencia a la baja se repite en todas las segmentaciones:… pic.twitter.com/RuX2bJnKID — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 8, 2026

Noboa: descenso sostenido en pobreza urbana, rural y extrema

Daniel Noboa señaló que la tendencia a la baja se repite en todas las segmentaciones de pobreza. Según explicó, la pobreza urbana, la pobreza rural y la pobreza extrema muestran descensos simultáneos.

Además, el Ejecutivo resaltó que los beneficios alcanzan a todo el territorio nacional. El presidente manifestó que los datos evidencian una mejora generalizada en las condiciones de vida.

Asimismo, afirmó que sacar al país adelante implica decisiones firmes y sostenidas en el tiempo.