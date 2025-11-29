Así es el POCO F8 Ultra: la nueva ‘bestia’ con batería de 6.500 mAh y Snapdragon 8 Elite

La marca tecnológica POCO ha sacudido la industria móvil al presentar oficialmente su nueva serie de dispositivos buque insignia POCO F8. La compañía realizó este importante despliegue durante un evento de lanzamiento global celebrado en Bali, Indonesia. Allí compartió su firme objetivo de entrar en el segmento premium de los ‘smartphones’.

Esta nueva familia de dispositivos destaca por incorporar tecnología de alto rendimiento, liderada por el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Además, integran una impresionante batería de 6.500 mAh y un diseño totalmente renovado. POCO busca elevar la categoría de la marca ofreciendo especificaciones de nivel superior.

Diseño y pantalla innovadora en el POCO F8 Ultra

El catálogo está liderado por el imponente POCO F8 Ultra, un terminal de última generación que estrena bordes rectos. Los usuarios pueden elegir entre acabados en aluminio negro o un material con textura de tela vaquera. Su módulo de cámaras rectangular en la parte trasera capta todas las miradas.

La pantalla de este modelo Ultra deslumbra gracias a su nuevo panel POCO HyperRGB basado en tecnología AMOLED. Tiene un tamaño de 6,9 pulgadas con resolución 2608 x 1200 píxeles y alcanza los 120 Hz. Según detalló la web oficial, ofrece un brillo máximo de 3.500 nits.

En el apartado fotográfico, el dispositivo cuenta con una triple cámara de 50 MP y un sensor principal de gran tamaño. Incluye estabilización OIS y una lente periscópica con teleobjetivo para un zoom óptico de 5x. La apertura f/3,0 asegura fotos nítidas, mientras la frontal ofrece 32 MP.

Rendimiento extremo y sonido Bose

El rendimiento del nuevo POCO F8 Ultra utiliza una arquitectura de doble chip para maximizar la potencia. Combina el procesador de Qualcomm con el chip VisionBoost D8 para juegos mejorado, impulsando todo el potencial. Se acompaña de hasta 16 GB de RAM LPDDR5X y 512 GB de almacenamiento.

Para los ‘gamers’, el chip VisionBoost D8 activa la tecnología Smart Frame Rate de hasta 120 FPS estables. También incorpora Super resolution de hasta 1.5 K y Game HDR para una experiencia visual superior. El módulo GEX optimiza títulos exigentes como Call of Duty: Mobile mediante IA.

POCO ha priorizado la eficiencia energética incluyendo la tecnología WildBoost Optimization en todos sus nuevos modelos presentados. Esto optimiza la distribución de carga de la CPU y GPU para garantizar un menor consumo. El sistema IceLoop 3D disipa el calor y mantiene la estabilidad durante sesiones intensas.

Una gran novedad es la asociación con Bose para incorporar la tecnología Sound by Bose en estos equipos. La marca promete ofrecer audio nítido, inmersivo y de alta calidad a los usuarios “redefiniendo la escucha móvil”. El Ultra posee un sistema de triple altavoz con ‘subwoofer’ integrado.

Batería masiva y detalles del modelo Pro

La autonomía del POCO F8 Ultra sobresale con su capacidad de 6.500 mAh para aguantar todo el día. Dispone de carga rápida de 100 W que tarda alrededor de 38 minutos en cargarse al cien por cien. Asimismo, soporta carga inalámbrica de 50 W para mayor comodidad del usuario.

Por su parte, el modelo POCO F8 Pro mantiene la filosofía de “ofrecer experiencias potentes y completas”. Comparte el diseño de bordes rectos y el módulo de cámaras, pero llega en colores negro, plateado y azul. Todos están fabricados en vidrio con un elegante acabado mate brillante.

Este dispositivo Pro reduce su tamaño a 6,59 pulgadas, aunque conserva la pantalla POCO Hyper RGB de alta calidad. Su cámara principal monta un sensor Light Fusion 800 de 50 MP con estabilización OIS. Se complementa con un ultra gran angular de 8 MP y un telefoto.

Precios oficiales y disponibilidad

El funcionamiento del POCO F8 Pro recae en el Snapdragon 8 Elite Mobile Platform y el sistema HyperOS 3. Ofrece configuraciones de 12 GB de memoria RAM y almacenamiento entre 256 y 512 GB. También incluye compatibilidad con Xiaomi Astral Communication para realizar llamadas de emergencia sin red.

Finalmente, Xiaomi ha lanzado el nuevo POCO F8 Ultra desde $811.68 para la versión de 12 + 256 GB. La versión superior de 16 + 512 GB se venderá por $869.80. El modelo Pro inicia en $603.04, posicionándose como una opción altamente competitiva.