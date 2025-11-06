COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón

Una fiesta masiva de Halloween y cobrada en una zona residencial de La Puntilla provocó caos vehicular el 31 de octubre. El Alcalde anuncia multas de hasta 50 salarios básicos unificados.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón.
Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón.
Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón.
Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

web@eldiario.ec

El alcalde de Samborondón, Juan José Yúnez, anunció este miércoles 5 de noviembre que se ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el propietario de la vivienda donde se organizó una fiesta masiva por Halloween el pasado viernes 31 de octubre. El evento, que según las autoridades fue «cobrado», provocó un severo congestionamiento vehicular en la avenida Samborondón, en la parroquia La Puntilla, y generó múltiples quejas de los residentes.

El alcalde enfatizó que la fiesta desnaturalizó una zona residencial y se llevó a cabo sin ninguna autorización municipal. La multa para el propietario podría ascender hasta 50 salarios básicos (SBU) por mal uso del suelo y otras violaciones a varias ordenanzas municipales.

Caos vehicular y malestar ciudadano por fiesta masiva de Halloween

La noche del viernes 31 de octubre, la avenida Samborondón experimentó un intenso congestionamiento vehicular. Conductores y usuarios de redes sociales reportaron la lenta fluidez del tránsito a través de videos, mientras que las cámaras de seguridad públicas captaron el embotellamiento y la gran cantidad de vehículos que no podían circular con normalidad.

El colapso vial derivó en múltiples denuncias por parte de vecinos de La Puntilla, quienes se comunicaron con el Centro de Monitoreo Municipal (CMM) para expresar su malestar por la situación generada por la fiesta masiva.

Postura municipal ante el desorden

El alcalde Juan José Yúnez fue enfático en su postura a través de su cuenta de X (antes Twitter), al señalar que en Samborondón «no hay espacio para el desorden ni para el abuso». El funcionario calificó como «inaceptable» el accionar de los organizadores del evento.

«Se ha abierto un expediente administrativo sancionador contra el propietario de la vivienda en donde se organizó una fiesta MASIVA y COBRADA desnaturalizando una zona residencial, sin autorización municipal», reiteró Yúnez. «Llenar una avenida de vehículos, colapsar el tránsito y poner en riesgo la seguridad por lucro personal, es inaceptable. La ley se cumple y se hará respetar», concluyó el alcalde del cantón guayasense.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón

Asamblea Nacional, a un paso de debatir uso responsable del cannabis en el país

Fiscalía inspecciona departamento en Sauces: Nuevos detalles en el caso del asesinato de la abogada Martha Solís

Niels Olsen solicitará licencia sin sueldo en última semana de campaña para referéndum 2025

Flores de Ecuador conquistan el mercado europeo en feria internacional que se desarrolla en Países Bajos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Podrían sancionar con multa que puede llegar hasta a 50 salarios básicos al propietario de casa por fiesta masiva de Halloween en Samborondón

Asamblea Nacional, a un paso de debatir uso responsable del cannabis en el país

Fiscalía inspecciona departamento en Sauces: Nuevos detalles en el caso del asesinato de la abogada Martha Solís

Niels Olsen solicitará licencia sin sueldo en última semana de campaña para referéndum 2025

Flores de Ecuador conquistan el mercado europeo en feria internacional que se desarrolla en Países Bajos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional, a un paso de debatir uso responsable del cannabis en el país

Fiscalía inspecciona departamento en Sauces: Nuevos detalles en el caso del asesinato de la abogada Martha Solís

Niels Olsen solicitará licencia sin sueldo en última semana de campaña para referéndum 2025

Flores de Ecuador conquistan el mercado europeo en feria internacional que se desarrolla en Países Bajos

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO