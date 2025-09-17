¡Polémica en Emelec! Suplencia de Diogo Bagüí en el ‘Clásico del Astillero’ divide al club y su entorno; esto dijo un dirigente

La suplencia de Diogo Bagüí en el ‘Clásico del Astillero’ disputado el pasado domingo continúa generando debate en el entorno de Emelec. El joven defensor, que venía siendo titular en la zaga central, resultó reemplazado sorpresivamente por Luis Caicedo en el partido ante Barcelona SC. Aunque desde el cuerpo técnico se explicó que se trataba de una decisión “netamente táctica”, con el pasar de los días surgieron nuevas versiones que han puesto en entredicho esa explicación.

El primer indicio de la polémica vino desde el entorno familiar del jugador. La madre de Bagüí, Nancy Gamboa, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión del entrenador Guillermo Duró. “¿Viste? Por dejarte manipular ¡No te duró nada la estrategia!”, publicó junto a una imagen desde las gradas del estadio George Capwell, en un claro reproche al cuerpo técnico por marginar a su hijo.

La ausencia de Bagüí deja cola en Emelec

Pero el tema no se quedó allí. En paralelo, circuló la versión de que la suplencia tendría relación con un conflicto contractual. Bagüí termina su vínculo con Emelec a finales de este año y, según fuentes cercanas al club, se habría negado a renovar, lo que derivó en presión desde la dirigencia para condicionar su participación.

Este argumento fue reforzado por el propio directivo azul, Luis Barrezueta, segundo vicepresidente del club, quien a través de sus redes sociales señaló que el jugador y su entorno habrían negociado precontratos con equipos de México y Estados Unidos. “Estaban negociando precontratos con un representante de la agencia de Chamorro, traicionando a Emelec. Pedían 250 mil dólares por firmar y 25 mil de sueldo mensual. Que no se hagan las víctimas”, escribió Barrezueta.

Las declaraciones del dirigente incendiaron aún más el debate, mientras la madre de Bagüí insistió en que su hijo no tuvo ningún comportamiento negativo en los entrenamientos. “Todo lo que se dice con respecto a Diogo es falso. Él no se ausentó en ningún momento, entrenó como siempre, como todo un profesional. Es una decisión técnica lo que está pasando. Les agradecemos no especular sin saber”, afirmó en otra publicación.

Tema Bagui: Estaban negociando pre contratos en México y Estados Unidos, con un representante de la agencia de Chamorro, traicionando al Emelec, a quien le pidieron 250mil por firmar y 25mil de sueldo mensual, que no se hagan las víctimas. — Luis (@LuisBarrezuetaa) September 16, 2025

Continuidad del jugador en el club está en duda

En medio de las versiones encontradas, el técnico Guillermo Duró trató de cerrar la polémica durante la rueda de prensa posterior al clásico. El entrenador insistió en que la suplencia respondió únicamente a una cuestión táctica y reconoció que su planteamiento no dio los resultados esperados. “Queríamos más fuerza, más en el uno contra uno. Hoy Luis no tuvo un gran partido, eso es verdad, y con el diario de lunes puedo decir que me equivoqué. Pero tampoco podemos saber si Bagüí iba a rendir mejor. Fue una decisión táctica, nada más”, sostuvo.

La derrota en el Capwell ante Barcelona dejó al equipo golpeado, pero la polémica por la situación de Bagüí amenaza con convertirse en un nuevo frente de tensión para un Emelec que necesita resultados inmediatos. Mientras la directiva y el cuerpo técnico defienden sus posturas, el entorno del jugador insiste en que la situación es injusta, manteniendo encendida la controversia en el club eléctrico.