COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro B

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) habría ratificado una sanción impuesta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contra Guayaquil City, que podría quedar sin el título de la Serie B tras la resta de tres puntos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro
¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

fsalarzar@lamarea.ec

Guayaquil City celebró el pasado sábado su campeonato en la Serie B y con ello aseguró su ascenso a la Liga Ecuabet Serie A 2026. Sin embargo, la alegría podría durar poco: el club corre el riesgo de quedarse sin la corona tras una resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que habría fallado a favor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

El fallo dispone la resta de tres puntos al equipo ciudadano, debido al incumplimiento de un pago dentro de un proceso disciplinario. Meses atrás, la Comisión Disciplinaria de la FEF había advertido al club sobre esta obligación. Al no cumplirla en el tiempo establecido, se aplicó lo dispuesto por el Código de Disciplina.

Guayaquil City apeló al TAS para revertir la sanción, pero el organismo internacional ratificó la posición de la FEF, según reportó el portal DirectFútbol.

Tras la resta de puntos, el cuadro porteño, que tenía una ventaja de cuatro unidades sobre Leones, quedó con solo una. Ambos equipos se enfrentan este miércoles, en un duelo decisivo que podría cambiar el desenlace del campeonato.

Liga Pro cuestiona la decisión

El presidente de LigaPro, Miguel Ángel Loor, criticó duramente la sanción a Guayaquil City y responsabilizó directamente a la FEF. Calificó la decisión como una “sanción sin sentido” y afirmó que fue impuesta de manera irregular.

“No había Comisión Disciplinaria en ese entonces para sancionar, y los plazos estaban suspendidos. Sin embargo, el secretario de la FEF decidió sancionar al club por su cuenta”, señaló Loor.

Añadió que, aunque el TAS suspendió temporalmente la sanción, era difícil revertirla porque “era una pelea de tigre con cordero amarrado”. Según dijo, la FEF actuó como juez y parte. Loor cuestionó además el momento de la notificación: “Lo sorprendente es que justo notifican hoy. No lograron que el club no ascienda, pero siguen con su persecución”.

El reclamo de Guayaquil City

El técnico de Guayaquil City, Pool Gavilánez, también se pronunció. Aseguró que durante todo el año el club ha sido objeto de decisiones injustas.

“Hoy pretenden quitarnos tres puntos porque no pueden quitarnos lo que ganamos en la cancha”, expresó.

Gavilánez señaló que otros equipos en la misma situación recuperaron sus puntos, menos Guayaquil City. “Nos duele ver que esta decisión parece tener trasfondo político”, advirtió.

El entrenador defendió el esfuerzo del plantel: “Seguiremos apelando y compitiendo con respeto, trabajo y convicción. Para nosotros, Guayaquil City ya es campeón en la cancha”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Alerta por el superhuracán Melissa que azota el Caribe y registra tercer récord en 20 años

Identifican a los cuatro hombres asesinados en un ataque armado dentro de un billar en Santa Ana, Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Alerta por el superhuracán Melissa que azota el Caribe y registra tercer récord en 20 años

Identifican a los cuatro hombres asesinados en un ataque armado dentro de un billar en Santa Ana, Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Alerta por el superhuracán Melissa que azota el Caribe y registra tercer récord en 20 años

Identifican a los cuatro hombres asesinados en un ataque armado dentro de un billar en Santa Ana, Manabí

Ecuador registra 7.439 asesinatos en 2025. Es el año más violento con un total de 77 masacres

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO