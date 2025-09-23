COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Impacto

Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas

La Policía Nacional detuvo en Puerto Quito a Herkin Franklin L. I., acusado del femicidio de su expareja en 2023 y considerado uno de los más buscados.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas
Policía detiene a Herkin L., segundo más buscado por estar acusado de femicidio en Santo Domingo de los Tsáchilas

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

En un operativo ejecutado por la Policía Nacional, resultó detenido en Puerto Quito, provincia de Pichincha, Herkin Franklin L. I., de 52 años, identificado como el segundo más buscado de Santo Domingo de los Tsáchilas por el delito de femicidio.

La captura se realizó la mañana de este martes 23 de septiembre de 2025, en el recinto Silanche. Se trata de una zona rural alejada donde el sospechoso intentaba ocultarse utilizando una gorra para pasar desapercibido ante los agentes. Su detención la confirmaron a través de un video difundido por la institución en sus redes sociales oficiales.

Según el parte policial, Herkin Franklin L. I. tiene una acusación por el femicidio de su expareja, Karina H., ocurrido el 16 de diciembre de 2023. La víctima perdió la vida tras recibir un golpe contundente en el cráneo, lo que provocó su muerte inmediata. Tras el ataque, el agresor huyó y se mantuvo prófugo por casi dos años. Sin embargo, tras un arduo trabajo de las unidades policiales, ejecutaron la captura para ser sometido ante la ley.

Así detuvieron al acusado de femicidio

La “Operación Fénix 290”, liderada por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley (UNDP), permitió finalmente su ubicación y arresto. Al detenido lo trasladaron para ponerlo a órdenes de la justicia y que responda por el crimen cometido.

Este caso se suma a otro registrado hace un mes en Ambato, donde resultó detenido Andy Sebastián V.. Este sujeto está acusado del femicidio de su esposa, una joven policía de 23 años. Ambos hechos han generado gran conmoción en el país y evidencian la persistencia de la violencia de género en Ecuador.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando acciones para capturar a personas requeridas por la justicia y evitar que los femicidios queden en la impunidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

«Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua», dijo Daniel Noboa sobre detenidos en paro nacional

Ecuador vive su segundo día de paro con protestas, vías bloqueadas y 47 detenidos

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Técnico Universitario confirma el Estadio Bellavista como sede ante Liga de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

«Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua», dijo Daniel Noboa sobre detenidos en paro nacional

Ecuador vive su segundo día de paro con protestas, vías bloqueadas y 47 detenidos

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Técnico Universitario confirma el Estadio Bellavista como sede ante Liga de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

«Quedaron en evidencia: financiados y rodeados por criminales del Tren de Aragua», dijo Daniel Noboa sobre detenidos en paro nacional

Ecuador vive su segundo día de paro con protestas, vías bloqueadas y 47 detenidos

John Reimberg, ministro del Interior vincula protestas violentas en Imbabura con “economías criminales”

Independiente del Valle reclama ante FEF por arbitraje en empate ante Mushuc Runa

Técnico Universitario confirma el Estadio Bellavista como sede ante Liga de Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO