Policía investiga robo a domicilio y amenazas en el recinto San Pedro de Laurel

La Policía Nacional investiga un robo domiciliario con daños materiales y presuntas amenazas, denunciado en el recinto San Pedro de Laurel, parroquia San Jacinto del Búa.

La Policía Nacional recibió una denuncia por robo de domicilio, amenazas y daños materiales el lunes 8 de diciembre de 2025, en el recinto San Pedro de Laurel, ubicado en la parroquia San Jacinto del Búa, cantón Santo Domingo.

Según el parte informativo, el procedimiento fue atendido por policías pertenecientes a San Jacinto y San Vicente, quienes acudieron al sitio para verificar la alerta.

Al llegar al inmueble, los servidores policiales constataron un cuarto con el protector de la ventana en el piso y la puerta principal forzada, indicios que fueron registrados como evidencia inicial.

En el lugar se tomó contacto con el ciudadano Leiver L., de 29 años, quien formalizó la denuncia ante la autoridad competente.

Hechos denunciados durante la madrugada

El denunciante indicó que el hecho ocurrió aproximadamente a las 02h30, mientras descansaba en su habitación. Según su testimonio, hasta el domicilio llegó su ex conviviente, María Lorena G., acompañada de un ciudadano conocido como alias “El Chino”.

De acuerdo con lo manifestado, ambas personas habrían mostrado una actitud agresiva y emitido amenazas de muerte, mientras ocasionaban daños al inmueble, rompiendo una ventana y forzando la puerta de ingreso.

Posteriormente, el ciudadano señaló que se produjo la sustracción de bienes, entre ellos 60 dólares en efectivo, dos pares de zapatos valorados en 160 dólares y documentos personales, como la cédula y la papeleta de votación.

Daños materiales y salida del inmueble

El afectado relató que, al percibir la conducta violenta, decidió retirarse del lugar y pernoctar en otro sitio por seguridad. Luego, según su declaración, los presuntos involucrados habrían ingresado a su habitación.

Indicó que encontró su cuarto en completo desorden, con daños en bienes como un televisor de 42 pulgadas, la cama, además de ropa y accesorios varios.

El monto estimado de los daños materiales asciende a aproximadamente 560 dólares, cifra que consta dentro de la denuncia receptada por la Policía Nacional.

Presuntas amenazas y elementos de respaldo

Además del robo, el perjudicado manifestó que recibe mensajes constantes por WhatsApp con amenazas de muerte, extorsión y chantaje, que atribuye a su ex conviviente.

Señaló que dispone de mensajes y fotografías almacenadas en su teléfono celular, los cuales servirían como elementos de respaldo de lo expuesto ante las autoridades.

El ciudadano también informó que la mujer es madre de su hijo de 7 años, quien vive con ella. Esta situación quedó asentada como parte de su versión.

Contexto del inmueble y procedimiento

El parte policial detalla que el inmueble afectado pertenece a la comunidad de San Pedro de Laurel y está considerado un bien público.

La Policía Nacional indicó que el caso continuará el proceso legal correspondiente, conforme a la normativa vigente, para el esclarecimiento de los hechos (5).