Policía Nacional anuncia chatarrización de 2.233 vehículos en Ecuador

La chatarrización de vehículos en Ecuador avanza a escala nacional tras el anuncio oficial de la Policía Nacional, que ejecutará la destrucción de 2.233 automotores. La medida responde a disposiciones judiciales y a lineamientos emitidos por la Fiscalía General del Estado.

La institución detalló que los automotores permanecen en patios de retención vehicular de la Policía Judicial en distintas provincias. Ninguno registra reclamo vigente ni orden judicial que autorice su devolución, por lo que el proceso continúa conforme a la normativa.

Vehículos incluidos en la chatarrización en Ecuador

Mediante actos administrativos, la Policía autorizó la destrucción de 165 vehículos y 2.068 motocicletas. Todos los automotores califican como obsoletos e inservibles, tras evaluaciones técnicas realizadas por las autoridades competentes.

Estos automotores permanecen retenidos durante largos periodos, lo que genera riesgos operativos, ocupación de espacios y posibles vulneraciones a la seguridad. Por ello, la chatarrización de vehículos en Ecuador se consolida como una medida preventiva y administrativa.

Ciudadanos pueden solicitar devolución

La Policía informó que el objetivo de la difusión pública permite que la ciudadanía revise el listado oficial. Quienes identifiquen un vehículo de su propiedad podrán iniciar el trámite correspondiente. Según el comunicado institucional: “si identifica un vehículo o motocicleta de su propiedad, solicite su devolución”.

Los propietarios deberán justificar la propiedad ante el responsable del patio de retención vehicular donde se encuentre el automotor. El plazo máximo corresponde a 15 días, contados desde el viernes 19 de diciembre de 2025, sino pasarán a chatarrización.

¿Cómo se ejecuta el proceso?

De acuerdo con la explicación oficial, el proceso incluye la inhabilitación de los identificadores del motor y del chasis. Posteriormente, se ejecuta la destrucción total del automotor, bajo estrictos controles técnicos.

La Policía enfatizó que la medida evita que vehículos o autopartes regresen al mercado informal o se utilicen en actividades ilícitas. Así, la chatarrización de vehículos en Ecuador buscará alivianar los espacios donde estos automotores pasan tiempos prolongados y fomentando contaminación. (7).