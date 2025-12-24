¿Por qué celebramos la Nochebuena cada 24 de diciembre?: La historia real detrás de la fecha

Cada 24 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo conmemoran la Nochebuena, una festividad de carácter religioso y cultural que marca el inicio de la celebración del nacimiento de Jesucristo.

Esta fecha, establecida por la Iglesia Católica en el siglo IV, sirve como preparación espiritual para la Navidad, fundamentada en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento y adaptada a lo largo de los siglos por diversas sociedades occidentales para fomentar la unidad familiar y la reflexión doctrinal.

Nochebuena: Origen histórico y el Decreto Romano

Aunque el Nuevo Testamento no especifica una fecha exacta para el nacimiento de Jesús, la fijación del 24 y 25 de diciembre tiene raíces en la Roma del siglo IV.

Bajo el pontificado del Papa Julio I, se eligió esta fecha para coincidir con el solsticio de invierno y la festividad pagana de las Saturnales. El objetivo era facilitar la transición de la población romana hacia el cristianismo, sustituyendo el culto al “Sol Invicto” por la figura teológica de Cristo como la “luz del mundo”.

Historiadores señalan que la primera mención oficial de esta celebración aparece en el Cronógrafo del año 354, un calendario ilustrado que detalla las festividades cristianas en Roma.

Con el paso de los siglos, la Nochebuena se expandió por Europa y, posteriormente, a América. Así se integraron elementos propios de cada región pero manteniendo el núcleo litúrgico de la vigilia.

Simbolismo religioso y la Misa de Gallo

En el ámbito estrictamente eclesiástico, el significado de la Nochebuena reside en la espera y la esperanza. La tradición católica destaca la celebración de la Misa de Gallo, una liturgia que se realiza tradicionalmente a la medianoche del 24 de diciembre. Este nombre proviene de la antigua creencia de que un gallo fue el primero en presenciar el alumbramiento y anunciarlo al mundo.

La liturgia de esta noche se centra en la lectura del Evangelio de Lucas, que narra el viaje de María y José hacia Belén. Para la teología cristiana, este evento representa la Encarnación, el momento en que la divinidad asume la condición humana. Este enfoque dogmático diferencia la Nochebuena de otras festividades, otorgándole un carácter de solemnidad y preparación espiritual.

Tradiciones culturales y su impacto global

Más allá de los templos, la Nochebuena ha derivado en costumbres que varían según la geografía.

En muchos países, la cena familiar es el eje central, simbolizando la hospitalidad de los pastores hacia la Sagrada Familia.

La instalación del Pesebre o Belén, una tradición iniciada por San Francisco de Asís en 1223, sigue siendo un pilar visual que refuerza la narrativa histórica de la fecha.

Actualmente, la Nochebuena es reconocida como un feriado o festividad oficial en gran parte del mundo. Su impacto trasciende lo religioso, convirtiéndose en un fenómeno social que dinamiza la economía y la cultura.