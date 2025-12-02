Portoviejo conmemora el Día Internacional contra el VIH/SIDA con marcha y mural en memoria de víctimas

La Fundación SOGA, con apoyo del Consejo Cantonal de Derechos y activistas de Derechos Humanos, realizó una marcha el 1 de diciembre de 2025 en Portoviejo, Ecuador, para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el VIH/SIDA, con el fin de sensibilizar sobre la prevención y el estigma de la enfermedad que afecta a 6.070 personas en la Zona 4 de Salud desde 1984.

La actividad inició con una marcha que recorrió las principales calles de Portoviejo, acompañada por bandas de guerra de establecimientos educativos locales. Participantes portaron pancartas con mensajes de concientización sobre el uso de preservativos y la importancia del tamizaje. La marcha culminó en el parque Las Vegas, donde se inauguró un mural con tapices que incluyen nombres de víctimas fallecidas por complicaciones del VIH/SIDA.

Jairo Vinces, director de la Fundación SOGA, explicó que el mural representa “la vida y muerte de personas que han fallecido o viven con VIH/SIDA”. La organización, con 24 años de trayectoria en Portoviejo, enfatizó que la conmemoración no es un festejo, sino un recordatorio de la gravedad de la enfermedad. “Esta es una problemática de toda la sociedad, no exclusiva de grupos específicos, y requiere responsabilidad colectiva para contenerla”, agregó Vinces.

La jornada incluyó charlas de concientización en el parque, dirigidas a la población general y grupos vulnerables. Expertos del Ministerio de Salud Pública (MSP) abordaron temas como la transmisión materno-infantil y el acceso gratuito a pruebas. Estas sesiones forman parte de campañas anuales que buscan reducir el estigma y promover el diagnóstico temprano.

Incidencia y detección en Portoviejo

Portoviejo figura entre los dos cantones de Manabí con mayor incidencia de casos de VIH/SIDA, según estadísticas del MSP. En la Zona 4 (Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas), hasta septiembre de 2025 se registraron 451 nuevos casos, que representan entre el 5% y 7% del total provincial. Melba Morales, responsable de la Gestión de Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de la Coordinación Zonal 4, indicó que este aumento en detecciones no refleja un incremento en la epidemia, sino un mayor esfuerzo en tamizaje por parte de las unidades de salud.

“El número de casos identificados es menor en años anteriores debido a diagnósticos tardíos; ahora, el trabajo intensivo permite intervenir a tiempo”, precisó Morales. El promedio anual de nuevos casos se mantiene en torno al 5% a nivel zonal, con énfasis en pruebas obligatorias para embarazadas y poblaciones clave. En 2024, Manabí reportó 360 nuevos casos (272 en hombres y 88 en mujeres), contribuyendo a los 4.000 casos nacionales estimados para ese año.

A nivel país, Ecuador acumula 55.000 personas diagnosticadas con VIH hasta 2025, según proyecciones del MSP y verificaciones independientes. Manabí ocupa el tercer lugar nacional en incidencia, detrás de Guayas y Pichincha, con una tasa provincial de 8,46% de los casos nuevos en 2024.

Estrategias de prevención y tratamiento

El MSP combate el VIH/SIDA mediante dos ejes: prevención y tratamiento. La prevención incluye campañas educomunicacionales sobre riesgos de contagio y acceso gratuito a diagnósticos en todas las unidades de salud. “Se tamiza a toda persona con exposición a riesgos, garantizando pruebas confidenciales”, detalló Morales. Además, se promueve la profilaxis preexposición (PrEP) en hospitales como el Verdi Cevallos Balda de Portoviejo.

En el tratamiento, el MSP realiza seguimiento a personas con VIH para suministrar antirretrovirales de primera línea, disponibles en 51 Unidades de Atención Integral nacionales. Esto permite suprimir la carga viral en el 72% de los casos tratados, reduciendo la transmisión. La Fundación SOGA colabora en estos esfuerzos, ofreciendo apoyo psicológico y legal a pacientes.

Desde la detección del primer caso en Ecuador en 1984, el país ha avanzado en vigilancia epidemiológica, con informes anuales del MSP que monitorean tendencias. En 2025, el lema global “Superar las disrupciones, transformar la respuesta al sida” de ONUSIDA resalta la resiliencia ante recortes en financiamiento internacional, promoviendo cero muertes por SIDA para 2030.

En Portoviejo, estas conmemoraciones anuales fortalecen la red de apoyo comunitario. La Fundación SOGA, con 20 años de experiencia, urge a la población a acudir a centros de salud para pruebas gratuitas, enfatizando que el VIH es manejable con detección temprana.