Portoviejo refuerza seguridad y limpieza en cementerios públicos antes del feriado por el Día de Difuntos

Los 14 cementerios del cantón Portoviejo, incluyendo el Cementerio General, implementan un plan de seguridad y mantenimiento integral de cara al feriado del Día de los Fieles Difuntos. La mañana de este lunes 27 de octubre, personal municipal ejecutó trabajos de limpieza en el exterior del Cementerio General. Mientras tanto, para el viernes 31 de octubre se ha programado una minga de limpieza general en el interior. Jorge Carranza, coordinador de los cementerios del cantón Portoviejo, detalló que los trabajos se han venido realizando de manera planificada hace varias semanas.

Despliegue de seguridad y mejoras en iluminación

El plan de seguridad para el feriado contempla un despliegue de aproximadamente 100 efectivos de seguridad distribuidos de manera rotativa en todos los cementerios del cantón. Este contingente incluye personal de seguridad privada y apoyo de la Policía Nacional y la Policía Municipal, con atención especial a las necesidades de Portoviejo.

En cuanto a la infraestructura, se han realizado importantes mejoras en la iluminación. En el Cementerio General de Portoviejo, se han instalado más de 40 reflectores, lo que eleva el nivel de iluminación a entre el 90% y 95%, superando el 70% alcanzado el año pasado. Carranza indicó que estas luminarias son permanentes, ya que forman parte de un “replanteo completamente nuevo de toda la iluminación”.

Mantenimiento en todos los cementerios públicos de Portoviejo

Además del Cementerio General, se realizan readecuaciones similares en los otros 13 camposantos del cantón, tanto urbanos como rurales. Estas mejoras se han logrado a través de convenios con los GAD parroquiales de localidades como Pueblo Nuevo, Río Chico, Crucita y San Plácido, que han aportado con materiales (reflectores, pinturas, etc.), mientras que la empresa Portoparques ha provocado la mano de obra. La ciudad de Portoviejo ha sido centro de estos esfuerzos de colaboración.

La inversión exclusiva de Portoparques en electricidad y pintura para los cementerios asciende a 20.000 dólares. Se destinan 10.000 dólares a cada área (urbana y rural). La iluminación contribuirá al desplazamiento

Limpieza, mantenimiento y coordinación para el feriado

Los trabajos actuales en el Cementerio General incluyen la pintura del cerramiento y la limpieza general de pasillos y áreas de bóvedas. Se estima que estas labores finalizarán el miércoles. No obstante, el viernes 31 de octubre, a partir de las 12h00 del mediodía y hasta las 16h00, se realizará una minga general de limpieza en el interior del Cementerio General. Esta iniciativa busca asegurar que las instalaciones estén en óptimas condiciones para los visitantes que llegarán durante el feriado en Portoviejo. Se prevé que las labores de pintura y mantenimiento realizadas por los ciudadanos puedan dejar residuos.

El plazo para que las personas realicen trabajos de mantenimiento en sus bóvedas, como pintura, es también hasta el viernes 31 de octubre a las 12h00 del mediodía. Carranza señaló que el permiso para estas tareas se obtiene de manera gratuita. Una vez finalizado este plazo, dará inicio la minga.

Adicionalmente, se ha elaborado un plan de contingencia que involucra a varias empresas y direcciones municipales. La empresa Portovial estará a cargo del plan de movilidad en los interiores del cementerio. Mientras, Portocomercio se encargará de la organización de los comerciantes en las áreas exteriores del camposanto. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad durante las jornadas de conmemoración, especialmente en Portoviejo.