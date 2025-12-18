Premian al héroe: El hombre que redujo a uno de los atacantes de Australia recibió un cheque de más de $2 millones

El ciudadano de origen sirio, Ahmed al Ahmed, fue condecorado simbólicamente este jueves 18 de diciembre en Sídney, Australia, con un cheque de 2,5 millones de dólares tras su intervención en el atentado terrorista del pasado domingo.

Al Ahmed logró reducir a uno de los dos asaltantes que dispararon contra una multitud de 2.000 personas durante la celebración judía de Hanukkah en la playa de Bondi.

El acto de heroísmo, que dejó al civil herido de bala, fue respaldado por donaciones de 43.000 personas en todo el mundo para cubrir sus gastos médicos y reconocer su valentía en un evento que se saldó con 15 fallecidos y más de 40 heridos.

Reconocimiento para el héroe de Australia

La entrega del dinero la gestionó el ‘influencer’ Zachery Dereniowski, quien visitó a Al Ahmed en el centro hospitalario donde continúa ingresado. El fondo recaudado, que equivale aproximadamente a 2.130.000 euros, se le entregó bajo el lema “Ahmed, el mundo te quiere”.

Durante el encuentro, el afectado expresó que su reacción fue impulsiva y motivada por el bienestar de los niños, hombres y mujeres que se encontraban en el lugar al momento de los disparos.

Al Ahmed, quien se recupera de las heridas sufridas durante el forcejeo con el atacante, hizo un llamado a la unidad social desde su cama de hospital. Según sus declaraciones, actuó “desde el corazón” para proteger a los asistentes de la celebración religiosa.

Las autoridades australianas han destacado que la intervención de este civil evitó que el número de víctimas mortales fuera superior.

El atentado en la playa de Bondi conmociona el mundo

El ataque ocurrió el pasado domingo cuando dos asaltantes, identificados como un hombre y su hijo de 24 años, abrieron fuego contra los asistentes a la festividad de Hanukkah. La Policía de Australia describió el suceso como un atentado terrorista dirigido específicamente contra la comunidad judía.

El padre de los atacantes falleció en el lugar, mientras que su hijo permanece detenido bajo pronóstico crítico.

Estado Islámico dice que el ataque es “un orgullo”

El impacto del suceso ha trascendido fronteras. Este jueves, el grupo yihadista Estado Islámico emitió un comunicado calificando el ataque como “un orgullo”. Sin embargo, no reivindicó la autoría ni la planificación del mismo.

La seguridad en Sídney se ha reforzado tras el incidente. Mientras, la sociedad civil continúa organizando actos de apoyo para las familias de las 15 víctimas confirmadas.

Impacto social y agradecimiento nacional

Para Al Ahmed, Australia representa “el mejor país del mundo”, según sus propias palabras tras recibir el cheque. La opinión pública interpretó su gesto como un símbolo de integración y valentía civil.

El dinero recaudado servirá para costear la rehabilitación prolongada de Al Ahmed. Esto, porque los impactos de bala comprometieron áreas que requieren intervenciones quirúrgicas adicionales y terapia física.