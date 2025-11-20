Premier League vota reformas financieras clave entre presiones de clubes y futbolistas

La Premier League afrontará este viernes una jornada determinante para el futuro de su sistema de control económico. Meses después de que la liga decidiera alinearse con los criterios de la UEFA y aprobara el desarrollo de un modelo alternativo, los clubes votarán las nuevas Reglas de Coste de las Plantillas (SCR) y las Reglas de Anclaje de Arriba a Abajo (TBA). Ambas propuestas buscan sustituir el actual esquema de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR), vigente desde la temporada 2015-2016.

Las PSR permiten a los clubes registrar pérdidas de hasta 137 millones de dólares en un periodo de tres años. Este margen, aunque significativo, genera cuestionamientos sobre su eficacia para preservar el equilibrio financiero. La Premier League considera que el marco debe actualizarse. El sistema SCR limitaría el gasto en salarios, traspasos y comisiones al 85% de los ingresos de cada club. Aquel tope, busca evitar ciclos de gasto descontrolado.

Sin embargo, aplicar solo las reglas ampliaría la distancia entre equipos con ingresos elevados y aquellos con menor capacidad económica. Para reducir ese riesgo, se plantearon las reglas de ‘anclaje’. Las TBA fijarían un límite basado en cinco veces los ingresos recibidos por el club que ocupe el último puesto, considerando pagos por retransmisiones, patrocinios e ingresos comerciales.

Reclamos de clubes de Premier League

Tomando como referencia la temporada actual, los ingresos del Sheffield United, último en la clasificación, situarían el tope cercano a los 719 millones de dólares. Ese sería el techo para cualquier club de Premier, independientemente de su poder económico. El objetivo es impedir diferencias extremas, según los proponentes de la misma.

Los impulsores del ‘anclaje’ argumentan que el sistema evitaría desequilibrios como los observados en otras ligas europeas. También consideran que garantizaría un funcionamiento sostenible para todos los equipos. Otros clubes cuestionan el efecto real de estas medidas.

La normativa limitaría el gasto de los equipos más ricos. Sin las TBA, instituciones como el Manchester City podrían invertir hasta 785 millones de dólares en función de sus ingresos. Con el nuevo esquema, ese margen se reduciría. Algunos dirigentes de la Premier creen que ese límite afectaría la competitividad internacional.

Alistarían acciones legales

La Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) también ha expresado preocupación. La organización advierte que las reformas podrían equivaler a un tope salarial encubierto. Según Sky Sports, la PFA considera que limitaría la movilidad y las ganancias de los jugadores. Incluso analiza acciones legales.

El debate gira en torno al impacto del ‘salary cap’. Un tope salarial estricto podría considerarse una restricción al libre mercado en la Unión Europea. Fuentes citadas por AS sostienen que un límite de este tipo sería difícil de aplicar dentro del marco legal actual. El análisis jurídico condiciona el alcance de las reformas.

Los salarios más altos de la Premier League corresponden a Erling Haaland, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Casemiro y Raheem Sterling. Estos montos solo son asumibles para clubes de gran capacidad económica. Las nuevas reglas modificarían la manera en que estas instituciones planifican sus inversiones.

El debate también alcanza a clubes como el Arsenal. Según The Times, la entidad londinense fue una de las impulsoras iniciales del ‘anclaje’, pero su postura se habría suavizado tras la salida de Tim Lewis como vicepresidente ejecutivo. La votación de este viernes definirá la dirección que tomará la liga.