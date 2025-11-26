Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Los Premios Resistencia 2025, organizado por el artista y gestor cultural Saúl Velasco, se realizará el 27 de noviembre de 2025 en Bohemia Resto Bar en Santo Domingo, para reconocer a figuras destacadas del ámbito artístico y empresarial del país, como parte del cuarto aniversario de la conmemoración de este evento.

Un reconocimiento que crece

La gala reunirá a artistas, empresarios, influencers, youtubers, DJs, locutores y representantes de la industria creativa. La premiación busca destacar el trabajo visible que estas figuras desarrollaron durante el año. Velasco explicó que los nominados se seleccionan con una investigación de su actividad pública en redes.

El gestor cultural señaló que el evento mantiene su objetivo original: rescatar la cultura y promover el talento local. Además, afirmó que la premiación ayuda a proyectar el nombre de Santo Domingo y del país hacia audiencias más amplias.

La organización confirmó que esta edición mantendrá su línea de reconocimiento al mérito artístico y al aporte empresarial, lo que aumenta el interés del público local.

Impulso a la cultura

Saúl Velasco, conocido por crear proyectos como Cruzada de Talentos, Premio Resistencia, Noches de Alegría y Los Agentes del Clímax, indicó que el evento continúa consolidándose como un espacio para valorar la producción cultural.

El gestor afirmó que durante la pandemia enfocó su trabajo en realities para apoyar a quienes no lograban proyección. Entre esas acciones incluyó colaboraciones para promover a nuevos artistas y fortalecer la identidad cultural.

Según Velasco, este enfoque social forma parte de la esencia del proyecto. Él asegura que su propósito es mantener una plataforma que sirva de impulso para los talentos emergentes de Santo Domingo.

Proyecciones para 2026

Velasco adelantó que prepara una gira nacional con su nuevo disco para 2026. Señaló que retomará de forma plena su carrera musical, aunque mantendrá su compromiso con la organización de los Premios Resistencia, un espacio creado para reconocer al talento local.

Al cierre, indicó que continuará fortaleciendo esta iniciativa que ya forma parte de la agenda cultural de Santo Domingo.