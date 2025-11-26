COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

La cuarta edición de los Premios Resistencia reunirá a artistas y emprendedores del país en una gala que reconoce el talento local y nacional con un enfoque cultural.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo
La gala reunirá a artistas, empresarios, influencers, youtubers, DJs, locutores y representantes de la industria creativa.
Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo
La gala reunirá a artistas, empresarios, influencers, youtubers, DJs, locutores y representantes de la industria creativa.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

maviles@diariocentro.ec

Los Premios Resistencia 2025, organizado por el artista y gestor cultural Saúl Velasco, se realizará el 27 de noviembre de 2025 en Bohemia Resto Bar en Santo Domingo, para reconocer a figuras destacadas del ámbito artístico y empresarial del país, como parte del cuarto aniversario de la conmemoración de este evento.

Un reconocimiento que crece

La gala reunirá a artistas, empresarios, influencers, youtubers, DJs, locutores y representantes de la industria creativa. La premiación busca destacar el trabajo visible que estas figuras desarrollaron durante el año. Velasco explicó que los nominados se seleccionan con una investigación de su actividad pública en redes.

El gestor cultural señaló que el evento mantiene su objetivo original: rescatar la cultura y promover el talento local. Además, afirmó que la premiación ayuda a proyectar el nombre de Santo Domingo y del país hacia audiencias más amplias.

La organización confirmó que esta edición mantendrá su línea de reconocimiento al mérito artístico y al aporte empresarial, lo que aumenta el interés del público local.

Impulso a la cultura

Saúl Velasco, conocido por crear proyectos como Cruzada de Talentos, Premio Resistencia, Noches de Alegría y Los Agentes del Clímax, indicó que el evento continúa consolidándose como un espacio para valorar la producción cultural.

El gestor afirmó que durante la pandemia enfocó su trabajo en realities para apoyar a quienes no lograban proyección. Entre esas acciones incluyó colaboraciones para promover a nuevos artistas y fortalecer la identidad cultural.

Según Velasco, este enfoque social forma parte de la esencia del proyecto. Él asegura que su propósito es mantener una plataforma que sirva de impulso para los talentos emergentes de Santo Domingo.

Proyecciones para 2026

Velasco adelantó que prepara una gira nacional con su nuevo disco para 2026. Señaló que retomará de forma plena su carrera musical, aunque mantendrá su compromiso con la organización de los Premios Resistencia, un espacio creado para reconocer al talento local.

Al cierre, indicó que continuará fortaleciendo esta iniciativa que ya forma parte de la agenda cultural de Santo Domingo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Decoración navideña 2024: las bolas grandes se posicionan como el principal elemento en los árboles

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Decoración navideña 2024: las bolas grandes se posicionan como el principal elemento en los árboles

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Decoración navideña 2024: las bolas grandes se posicionan como el principal elemento en los árboles

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO