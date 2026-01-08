Presidente de EE.UU. considera viajar a Venezuela en el futuro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump declaró que Estados Unidos podría mantener la supervisión directa sobre Venezuela durante un período más largo de lo inicialmente previsto, mientras se reconstruye el sector petrolero del país sudamericano.

Las declaraciones se dieron durante una entrevista con The New York Times el miércoles 7 de enero por la noche en la Oficina Oval. Trump también sugirió que en el futuro podría viajar a la nación una vez que sea seguro, en medio de la reciente intervención que llevó a la captura del exlíder Nicolás Maduro.

El mandatario indicó que el gobierno interino venezolano, formado por antiguos aliados de Maduro y liderado por Delcy Rodríguez, está proporcionando a EE.UU. todo lo necesario para avanzar en los planes.

Esto incluye el control de las ventas de petróleo, anunciado horas antes por funcionarios de la administración. El plan busca estabilizar la economía venezolana a través de un enfoque en tres fases, presentado por el secretario de Estado Marco Rubio al Congreso.

Planes de reconstrucción petrolera

Trump enfatizó que la reconstrucción se hará de manera rentable, utilizando el petróleo venezolano para beneficiar tanto a EE.UU. como a Venezuela. “Vamos a usar petróleo, y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo, y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, expresó el presidente.

Agregó que no hay un plazo fijo, pero estimó que sería “mucho más tiempo” que meses o un año.

Además, el anuncio incluye la obtención de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano de alta calidad por parte de EE.UU., con el objetivo de reducir los precios globales del petróleo a alrededor de 50 dólares por barril. Esto forma parte de la estrategia para asumir el control de la empresa estatal PDVSA de manera indefinida.

Intervención de Estados Unidos en Venezuela

La operación militar que resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, fue destacada por Trump como un éxito. El presidente mencionó que supervisó el entrenamiento de las fuerzas involucradas, incluyendo la construcción de una réplica del complejo presidencial en una base en Kentucky.

Esta acción se produce en un contexto de años de crisis en Venezuela, marcada por sanciones impuestas por la administración Trump anterior, que buscaban presionar al régimen de Maduro por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Sin embargo, la presencia de una armada estadounidense en la costa venezolana mantiene la opción de acciones adicionales si es necesario. Trump respondió “solo el tiempo lo dirá” al ser consultado sobre la duración exacta de la supervisión.