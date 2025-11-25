Presidente de Miss Universo revela por qué no ganó Costa de Marfil; reinas denuncian discriminación

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, reveló en una entrevista que Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, no ganó el certamen 2025 por necesitar visa para 175 países, lo que limitaría sus viajes durante el año de reinado.

Esto desató polémica entre los seguidores de certámenes de belleza, quienes recordaron que la angoleña Leila Lopes ganó el Miss Universo en 2011 y la organización le tramitó de forma inmediata su visa americana. Mientras que varias concursantes del certamen de este año alzaron su voz para denunciar discriminación y racismo.

El presidente de Miss Universo avivó la polémica

Desde la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, todo ha sido polémica. Denuncias de presunto fraude, la renuncia de Olivia Yacé al título de Miss Universo África y Oceanía y más han calentado la situación. Sin embargo, en un nuevo intento de calmar las aguas, Rocha logró todo lo contrario.

En el programa ‘La Saga’ de la periodista Adela Micha, Rocha respondió a preguntas sobre Yacé, una de las favoritas del público que llegó al Top 5. “Hay muchas cosas que se valoran. Entren a Google y busquen, ¿para cuántos países necesita visa Costa de Marfil para poder entrar? 175. La chamba es por un año. Entonces va a ser la Miss Universo que se quedó todo el año en un departamento”, afirmó.

La declaración generó inmediata repercusión en redes sociales, donde se cuestionó la evaluación previa de candidatas con tales restricciones. Además, muchos internautas señalaron lo evidente: ninguna candidata de un país en vías de desarrollo podrá ganar, al no tener una visa con acceso global.

Candidatas señalan discriminación y racismo

Una de las primeras candidatas del certamen 2025 en reaccionar fue Ophely Mezino, Miss Universo Guadalupe. Ella acusó a Rocha de ofrecer “excusas racistas” para descalificar a Yacé.

En una publicación en Instagram, Mezino preguntó: “¿Has robado el dinero de mis chicas afrocaribeñas? ¿Las dejaste competir sabiendo que nunca podrían ganar? ¿Las dejaste participar solo para hablar de diversidad e inclusión?”.

Mezino, quien compitió en el certamen, enfatizó la inconsistencia en las políticas de inclusión de la organización.

¿La inclusión en Miss Universo no es real?

El tema de la inclusión de mujeres casadas, con hijos, o mujeres trans también salió a relucir en medio de toda esta polémica.

Camila Vitorino, Miss Universo Portugal 2025, publicó un comunicado trilingüe en Instagram, donde contó un episodio que pone en duda dicha inclusión. “Quiero destacar un momento específico en el que supe que mi viaje allí había llegado a su fin. Durante una conversación entre la organización y las concursantes, se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su ‘matrimonio’ era con el proyecto. Mi corazón se aceleró. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varios concursantes, casadas o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridas”, indicó.

La belda añadió que decidió seguir con el compromiso de ser parte de Miss Universo, aunque, como mujer casada y con hijos, sintió una gran decepción. Sabía ya que no tenía oportunidad de ganar la corona. “A las mujeres, las madres, las esposas y las niñas que sueñan: Nunca permitas que nadie te confine. Nunca aceptes que te digan que debes elegir entre el amor y la ambición, entre la familia y el escenario, entre quien eres y quien aspiras a ser”, finalizó.

Prefirió renunciar a la corona

Brigitta Schaback, Miss Universo Estonia, optó por renunciar a su título nacional para apoyar a la organización internacional.

“Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título”, explicó en Instagram.

Schaback respaldó implícitamente a Yacé, refiriéndose a ella como “Reina”. Mientras que, Nadeen Ayoub, Miss Universo Palestina, denunció irregularidades en la votación de la app oficial, afirmando que lideraba la categoría ‘Most Beautiful People’ pero no avanzó al grupo de 30 finalistas, calificándolo de “injusto”.