Presidente Noboa anuncia la captura de alias ‘Pipo’, “el delincuente más buscado de la región”

A través de su cuenta de X, el presidente Daniel Noboa anunció la captura del presunto “máximo líder de ‘Los Lobos’”, identificado como Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’.

El anuncio lo hizo pasadas las 07h00, destacando que su Gobierno lo buscó “en su mismísimo infierno”.

El anuncio del presidente Noboa

En su tuit, el mandatario ecuatoriano destacó que alias ‘Pipo’ “ordenaba asesinatos en Ecuador” y “controlaba las operaciones” de minería ilegal y narcotráfico.

“Hoy capturamos a ‘Pipo’ Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de ‘Los Lobos’. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación”, precisó.

Añadió que “los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país”. Así, recordó que ‘Pipo’ fue dado por muerto durante la pandemia de la COVID-19.

Esa hipótesis se conoció tras la existencia de un certificado de defunción que describe que el supuesto líder criminal falleció por coronavirus en Santo Domingo de los Tsáchilas el 23 de febrero de 2021.

Presidente Noboa destaca la importancia de la captura

En su mensaje, Daniel Noboa destacó esta captura como un logro más de su Gobierno en la lucha contra la delincuencia en Ecuador.

“Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española. Para combatir el crimen transnacional, la cooperación internacional es una necesidad”, dijo.

“Hemos capturado al objetivo de más alto valor. Hoy las mafias retroceden. Hoy gana el Ecuador”, finalizó.

¿Quién es alias ‘Pipo’?

Mese atrás, Estados Unidos identificó meses a Wilmer Geovanny Chavarría Barré, alias Pipo, como uno de los cabecillas de ‘Los Lobos’, organización delictiva catalogada como terrorista.

‘Los Lobos’ empezó siendo un grupo de sicarios que trabajaba para la banda ‘Los Choneros’, que ahora es su rival. De acuerdo a las autoridades, actualmente tiene presencia principalmente en Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Sucumbíos y Azuay.

Ola de violencia en Ecuador

En 2025, Ecuador enfrenta la ola de violencia más intensa de su historia reciente, impulsada por el narcotráfico y disputas entre bandas como ‘Los Choneros’, ‘Los Lobos’ y sus facciones.

Hasta octubre, se registraron 7.439 homicidios, superando los de todo 2024, con un promedio de 59 muertes violentas diarias en picos como agosto.

El gobierno de Daniel Noboa mantiene “mano dura” con estados de excepción, militarización y búsqueda de apoyo internacional, pero persisten extorsiones, asesinatos de funcionarios y control territorial de carteles transnacionales. A pesar de una ligera baja respecto a 2023, la crisis amenaza la seguridad y economía, exigiendo reformas estructurales en justicia y prisiones. (13).