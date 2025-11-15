COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Seguridad
Delincuencia

Presunto ladrón es atacado y casi quemado vivo por vecinos en Los Gavilanes

Un presunto ladrón fue atacado y casi quemado vivo por vecinos en Jesús de Nazaret, generando alarma ciudadana y reavivando el debate sobre justicia por mano propia.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un presunto ladrón fue agredido e incendiado parcialmente por un grupo de ciudadanos la noche de ayer viernes en el sector Jesús de Nazaret, en Los Gavilanes, en Manta, luego de que vecinos lo acusaran de intentar robar en el parque del área, un hecho registrado en video que se viralizó en redes sociales y que reaviva cuestionamientos sobre por qué algunos pobladores recurren a la justicia por mano propia.

El ataque al presunto ladrón quedó grabado y fue difundido en redes sociales

El incidente quedó registrado en un video difundido ampliamente durante la noche, donde se escucha al hombre gritar con desesperación: “¡Me quemo!” y “¡Mi madre!”, mientras su ropa comenzaba a arder ante la mirada de decenas de moradores. Las imágenes muestran cómo el sujeto se revuelca en el suelo para apagar las llamas y logra quitarse la ropa en un intento por salvarse del fuego.

Horas después, la mañana de hoy, aún permanecían en los exteriores del parque restos parcialmente quemados de la vestimenta del hombre, evidencia material del ataque ocurrido durante la noche anterior. Varios vecinos que transitaban por el área señalaban el punto exacto donde se produjo el intento de linchamiento.

Testigos que solicitaron mantener su identidad en reserva expresaron que el individuo habría ingresado al parque con la intención de robar a unas personas que se encontraban en el lugar. De acuerdo con sus narraciones, un grupo de jóvenes que jugaba indor en una cancha cercana decidió intervenir y lo retuvo de manera violenta antes de que se produjera el ataque con fuego.

Intervención vecinal y antecedentes del sector

Algunos vecinos afirmaron que el sujeto supuestamente habría cometido robos anteriores en el mismo parque Jesús de Nazaret. Presuntamente, el pasado lunes habría sustraído un teléfono celular a un transeúnte. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones se confirmaron por autoridades ni figura en reportes oficiales hasta el momento.

El sector de Los Gavilanes ha experimentado en los últimos meses un incremento en episodios de inseguridad. Los mismos denunciados por residentes, principalmente hurtos menores y robos a transeúntes. No obstante, casos de linchamiento o intentos de justicia comunitaria con tal nivel de violencia no son comunes en esta zona, según registros policiales previos.

La práctica de la “justicia por manos propias” ha aparecido ocasionalmente en distintas ciudades del país. Se dieron en sectores donde los habitantes perciben lentitud en la respuesta institucional. No obstante, este tipo de represalias implican delitos graves, como tentativa de homicidio, lesiones, y asociación ilícita en caso de participación grupal.

Silencio institucional y preocupaciones ciudadanas

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el incidente. No se ha confirmado si el presunto ladrón recibió atención médica, permanece hospitalizado o lo detuvieron. Tampoco se ha informado si se abrió una investigación para identificar a los participantes del ataque.

En el contexto nacional, intentos de linchamiento se registraron en provincias como Guayas, Azuay y Chimborazo en años recientes.  Estos motivados por frustración ciudadana ante olas de robos. Sin embargo, las autoridades han insistido en que la violencia colectiva no solo agrava el problema de inseguridad, sino que expone a los participantes a procesos penales. (17)

