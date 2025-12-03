Presupuesto de universidades: Estas son las cinco instituciones de educación superior públicas de Ecuador con las asignaciones más altas para el 2026

Ubicada en el corazón de Quito, provincia de Pichincha, la Universidad Central del Ecuador (UCE) se mantiene como la institución con la mayor asignación nominal del sistema, alcanzando los USD 137.925.858,58, según el Presupuesto General del Estado para el 2026.. Sin embargo, esta cifra esconde una realidad compleja: la institución enfrenta una reducción de -USD 15,5 millones en comparación con su presupuesto codificado de 2025.

Esta disminución financiera contrasta con la creciente presión por el acceso a la educación. Apenas el pasado 17 de noviembre, la UCE anunció un récord en su proceso de admisión. “Hoy recibimos con orgullo a las y los nuevos 8.630 estudiantes que inician el Curso de Nivelación 2025-2026″, publicó la institución, destacando además la apertura de 300 cupos adicionales y la inauguración de la carrera de Ciencia de Datos. La gestión de este presupuesto de universidades será crítica para sostener una nómina docente capaz de atender a una población estudiantil que supera los 40.000 alumnos regulares, priorizando la inclusión de género y pueblos nacionalidades, como lo resalta su informe de gestión.

Universidad de Guayaquil: Estabilidad financiera para la población estudiantil más grande

En el puerto principal, la Universidad de Guayaquil (UG) se consolida en el segundo lugar de asignaciones con un monto de USD 134.261.342,57. A diferencia de su par en la capital, la UG registra un ligero incremento de +USD 140.000. Este ajuste, aunque modesto, permite mantener la operatividad de la que es, históricamente, la universidad con mayor volumen de estudiantes del país, ubicada en la provincia del Guayas.

En sus informes de rendición de cuentas, la institución justifica el uso de recursos enfocándose en la masificación de la educación y la oferta académica de grado y posgrado. La sostenibilidad de sus campus y la atención a una matrícula masiva absorben la mayor parte de los gastos corrientes, siendo los salarios del personal académico y administrativo el rubro más pesado en su estructura de costos.

ESPOL: El mayor repunte en los presupuestos de universidades

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), también con sede en Guayaquil, protagoniza el salto presupuestario más notable del año. Su asignación asciende a USD 93.088.977,05, lo que representa un incremento de +USD 10,1 millones. Este aumento valida su modelo de gestión enfocado en la investigación científica y la excelencia técnica.

La ESPOL ha justificado consistentemente sus requerimientos financieros mediante indicadores de producción científica y vinculación con el sector productivo. El presupuesto de universidades en este caso parece premiar la eficiencia y la proyección internacional. Con una población estudiantil más selectiva pero altamente especializada, los recursos adicionales se perfilan para fortalecer laboratorios, proyectos de innovación y programas de becas que aseguren la permanencia de estudiantes de alto rendimiento en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Universidad de Cuenca: Calidad académica bajo presión de recortes

En el austro ecuatoriano, la Universidad de Cuenca enfrenta uno de los escenarios más desafiantes. Ubicada en la provincia de Azuay, esta institución recibirá USD 81.552.774,05 para el 2026. Esto implica una reducción de -USD 11,4 millones, un golpe significativo para una universidad reconocida por su impacto regional y cultural.

A pesar del recorte, la Universidad de Cuenca mantiene uno de los presupuestos más altos del sistema, justificado por su extensa infraestructura, sus programas de bienestar estudiantil y su aporte al patrimonio y las artes. La administración deberá optimizar al máximo el gasto corriente para no afectar la calidad educativa ni las subvenciones a los estudiantes, que son un componente vital para garantizar la equidad en el acceso a la educación superior en la región sur del país.

ULEAM: El ascenso de Manabí en el mapa universitario

La gran novedad en el “Top 5” es la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Con sede en Manta y extensiones en varios cantones, esta institución ha logrado una asignación de USD 81.340.621,92, entrando al grupo de las cinco universidades mejor financiadas tras un incremento en su proforma.

Este repunte presupuestario responde a una expansión territorial agresiva y al aumento de su matrícula, que sirve a una vasta zona costera. En sus procesos de rendición de cuentas, la ULEAM ha demostrado cómo la descentralización de la oferta académica hacia zonas rurales justifica una mayor inversión estatal. El presupuesto de universidades asignado a la ULEAM busca sostener este crecimiento, garantizando que los jóvenes de Manabí y provincias aledañas tengan acceso a educación de tercer nivel sin necesidad de migrar a las grandes metrópolis.

Análisis consolidado: Más de 160.000 estudiantes y 528 millones en juego de presupuesto de universidades

Al sumar las asignaciones de estas cinco instituciones (UCE, UG, ESPOL, UCuenca y ULEAM), el Estado ecuatoriano destinará un total aproximado de USD 528.169.574 para el ejercicio fiscal 2026. Este monto colosal tiene como objetivo final la formación de un cuerpo estudiantil que, en conjunto, supera los 160.000 estudiantes matriculados.

La distribución del presupuesto de universidades para el 2026 envía un mensaje mixto: se premia el crecimiento y la investigación en el Litoral (ESPOL, ULEAM), se mantiene la estabilidad en la masificación (UG), pero se ajusta el cinturón a las universidades históricas de la Sierra (UCE, UCuenca). El gran reto para los rectores será mantener los estándares de calidad y la cobertura de becas en un entorno donde cada dólar debe justificarse con resultados académicos tangibles y una ejecución financiera transparente.