Presupuesto General del Estado 2025 alcanza el 73% de ejecución y el Gobierno destaca eficiencia fiscal

El Presupuesto General del Estado 2025, principal herramienta para la planificación fiscal de Ecuador, alcanza un 73% de ejecución entre enero y noviembre.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, esta cifra demuestra un avance sostenido en la gestión pública y un uso eficiente de los recursos del país.

La asignación aprobada asciende a USD 41.100 millones y la ejecución ya llega a USD 30.003 millones, un monto que impacta en programas sociales, seguridad y atención ciudadana.

Ejecución del Presupuesto General del Estado 2025 se mantiene estable

Las instituciones con mayores niveles de ejecución son la Secretaría de Gestión de Riesgos con 91,12%, el Ministerio de Desarrollo Humano con 87,26%, la Policía Nacional con 83,9% y las Fuerzas Armadas con 78,11%. Estas entidades lideran acciones en emergencias, seguridad y programas de asistencia dirigidos a población vulnerable.

Los resultados también muestran desempeños diferenciados entre las Funciones del Estado, indica el ministerio. La Función Ejecutiva alcanza 73,23%, mientras que la Función Judicial y Justicia Indígena avanza con 83,79%. Por su parte, las entidades de educación superior registran 64,66%, la Función de Transparencia y Control Social llega a 74,40% y la Función Electoral suma 67,33%. La Función Legislativa marca 80,43%, una cifra superior al promedio nacional.

El total general se ubica en 73,03%, un porcentaje que coincide con la tendencia histórica del país. Finanzas sostiene que este avance impulsa proyectos prioritarios y garantiza una administración responsable de los recursos estatales.

Gestión pública se fortalece con mejor ejecución de recursos

El Gobierno Nacional recuerda que el Presupuesto General del Estado organiza ingresos y gastos para sectores estratégicos como salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social. Además, financia políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

El avance del 73%, explica el Ministerio, responde a acciones que priorizan la eficiencia en la ejecución de proyectos, la asignación oportuna de recursos y la atención a sectores clave. Esta dinámica fortalece la gestión gubernamental y garantiza que el presupuesto mantenga su impacto en la población.

Análisis del Presupuesto 2026 avanza en la Asamblea Nacional

Por otro lado, la Asamblea Nacional continúa el estudio del Presupuesto General del Estado 2026.

La Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó un informe que recomienda ratificar el proyecto enviado por el presidente Daniel Noboa el 31 de octubre.

Aunque aún no existe una fecha para el debate, el Legislativo debe pronunciarse antes del 30 de noviembre. De no hacerlo, el Presupuesto 2026 entrará en vigencia “por el Ministerio de la Ley”, según establece la normativa vigente.