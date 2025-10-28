PREVIA | Independiente del Valle busca la final de la Sudamericana en césped sintético del Arena MRV ante Atlético Mineiro

Independiente del Valle afrontará un desafío doble en Belo Horizonte: superar al Atlético Mineiro y adaptarse al césped sintético del estadio Arena MRV. El partido, correspondiente a la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025, se jugará este martes 28 de octubre a las 19h30 (hora de Ecuador).

El equipo ecuatoriano empató 1-1 en la ida disputada en Quito y llega con la ilusión de alcanzar su tercera final continental. Sin embargo, el escenario brasileño impone una condición especial. Desde hace pocos meses, el estadio del Mineiro reemplazó su tradicional gramado natural por una superficie artificial de última generación.

Un cambio estructural con polémica

El reemplazo del césped no fue un capricho. La arquitectura del moderno Arena MRV incluye un anillo superior que bloquea parcialmente la luz solar sobre la cancha. Esa limitación afectaba el crecimiento del pasto natural y su mantenimiento, especialmente después de conciertos y grandes eventos.

Ante ese problema, el club optó por el pasto sintético. La decisión, aunque funcional, cambió la dinámica de los partidos. El balón circula más rápido, los rebotes son más impredecibles y la carga sobre las articulaciones aumenta.

Preparación especial de Independiente

Consciente del reto, el técnico Javier Rabanal preparó a Independiente del Valle en una cancha artificial del Centro de Entrenamiento Toca da Raposa 2, propiedad de Cruzeiro. Allí, los jugadores se familiarizaron con la velocidad del balón y la dureza del terreno.

“Queríamos que los futbolistas sintieran la textura y la exigencia física del piso. Son detalles que pueden marcar la diferencia”, comentó una fuente del cuerpo técnico.

El equipo viajó a Brasil con plantel casi completo, salvo las bajas de Andy Velasco y Juan Cazares. En la ida, Júnior Sornoza anotó para los rayados, mientras Dudu igualó para el ‘Galo’ en los minutos finales.

Críticas y lesiones en el Arena MRV

El nuevo césped no ha estado libre de críticas. En septiembre, Neymar sufrió un esguince de tobillo durante un amistoso en ese mismo estadio. Su comentario en redes sociales —“Comprobado, el pasto sintético es una m$%&”— reavivó el debate sobre este tipo de superficies.

Otros jugadores brasileños también han expresado su malestar, asegurando que el terreno provoca mayor desgaste físico y eleva el riesgo de lesiones. No obstante, Atlético Mineiro defiende su decisión. El club afirma que la cancha cumple con las normas de la FIFA y ofrece ventajas logísticas para su uso continuo.

Un duelo decisivo en terreno hostil

Atlético Mineiro llega al encuentro con la presión de su afición y la necesidad de salvar la temporada. Bajo la dirección de Jorge Sampaoli, el ‘Galo’ busca su segunda corona internacional.

Independiente del Valle, por su parte, ya aseguró el liderato de la LigaPro y apunta al doblete. Para lograrlo, deberá mostrar su acostumbrada solidez y adaptarse rápido a un campo que no perdona errores.

Más que una semifinal, será una prueba de resistencia y precisión. En Brasil, sobre césped sintético y ante un rival herido, Independiente del Valle buscará dar otro paso hacia su tercera gloria sudamericana.

Alineaciones Independiente vs. Mineiro

Atlético Mineiro: Everson; Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan; Guilherme Arana, Igor Gomes, Alan Franco, Gabriel Menino, Fausto Vera; Bernard y Rony.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Luis Felipe Zárate, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar; Darwin Guagua, Júnior Sornoza, Patrik Mercado; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.