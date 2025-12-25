Prisión preventiva para dos sospechosos por secuestro extorsivo de tres jóvenes; fueron liberados en Ambato

La Fiscalía Provincial de Cotopaxi obtuvo prisión preventiva contra dos personas procesadas por su presunta implicación en un secuestro extorsivo ocurrido en la Sierra centro del país. La medida se dictó tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la que el juez consideró suficientes los elementos de convicción presentados.

El caso se remonta al 13 de diciembre, cuando tres jóvenes, entre ellos dos adolescentes de 17 años, fueron interceptados en el centro de Latacunga. Seis hombres armados descendieron de dos vehículos y los obligaron a subir, bajo amenazas, para luego sacarlos de la ciudad. A las víctimas las llevaron hasta Ambato, donde permanecieron retenidas durante siete días.

Durante ese tiempo, los captores mantuvieron contacto con el entorno de los jóvenes para exigir dinero a cambio de su liberación. Los supuestos involucrados son Bryan F. y Amir P., informó la Fiscalía.

Articulación para liberarlos de secuestro

Las labores investigativas permitieron seguir el rastro del grupo delictivo involucrado en este supuesto secuestro extorsivo. Un trabajo articulado entre unidades especializadas de la Policía Nacional facilitó el intercambio de información y la ejecución de acciones estratégicas orientadas a proteger la vida de los secuestrados.

Mediante vigilancias, seguimientos y otras técnicas de investigación, los agentes lograron identificar el lugar donde se encontraban las víctimas y establecer la presunta participación de los ahora procesados. La información recabada resultó clave para planificar el operativo.

El sábado 20 de diciembre de 2025, las autoridades ejecutaron allanamientos en el sector La Letamendi, en Ambato. En el lugar se concretó la liberación de los tres jóvenes, quienes se encontraban en buen estado de salud.

Aprehensión de supuestos implicados

Durante el operativo, la Policía aprehendió a dos ciudadanos en situación de flagrancia, quienes fueron puestos de inmediato a órdenes de la autoridad judicial. Posteriormente, la Fiscalía formuló cargos por el delito de secuestro extorsivo.

El juez acogió el pedido de prisión preventiva y dispuso que ambos sospechosos permanezcan privados de libertad mientras avanza la instrucción fiscal, que tendrá una duración de treinta días. La investigación continúa abierta.

Según las autoridades, el caso podría estar vinculado a una estructura delictiva más amplia. Las indagaciones apuntan a que la organización habría operado incluso desde el interior del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. El secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal. Contempla penas privativas de libertad severas, especialmente cuando las víctimas son menores de edad. (37).