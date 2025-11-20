Procesados por paro de la Conaie enfrentan nueva acusación por ataque y resistencia.

Los trece procesados por el paro de la Conaie enfrentan una nueva acusación después de la solicitud de reformulación de cargos presentada por la Fiscalía General del Estado. El organismo sostiene que el caso deja atrás el terrorismo y se concentra en un presunto ataque y resistencia con concurso real de infracciones según los elementos recopilados durante la instrucción.

El fiscal Galiano Balcázar informó que su equipo realizó pericias y reunió indicios que permiten sustentar el cambio de enfoque penal. La Fiscalía analiza la resistencia con violencia contra policías y daños en bienes públicos registrados durante el ataque al cuartel policial de Otavalo. Estos hechos son atribuidos a los procesados por el paro de la Conaie.

Daños valorados por Criminalística

Los agentes de Criminalística levantaron información sobre la afectación a infraestructura y bienes estatales durante los incidentes. El equipo determinó un perjuicio superior a $125.000, cifra que incluye vehículos, motocicletas y maquinaria pesada, elementos usados por las unidades policiales en esa jurisdicción.

El hecho se relaciona con la detención realizada después del ataque al destacamento policial el 22 de septiembre. Esa jornada coincidió con las protestas convocadas por la Conaie, luego del anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la eliminación del subsidio al diésel, decisión que generó movilizaciones en varios sectores.

Procesados por paro de la Conaie: cambios en las medidas judiciales

Los detenidos recibieron prisión preventiva de inmediato y doce permanecieron encarcelados hasta el 24 de octubre. Un tribunal modificó esa medida y dispuso presentaciones periódicas además de prohibición de salida del país, disposiciones que siguen vigentes en el proceso penal.

Este miércoles, la jueza a cargo ordenó la liberación del detenido número trece después de revisar la reformulación de cargos. La magistrada también vinculó a cinco personas más y amplió la investigación bajo los parámetros establecidos por la Fiscalía.

Reacciones de la defensa

El abogado Mario Ruiz, representante de uno de los procesados, cuestionó el giro del caso durante la audiencia. “Nos llama la atención que después de que la Fiscalía nos dijo que eran terroristas, que el presidente de la República (Daniel Noboa) sacó una foto en X diciendo que son aliados del Tren de Aragua, hoy quieran lavarse las manos”, señaló.

El jurista añadió una segunda observación. “Después de unos treinta días también posiblemente nos va a decir que no han sido ni siquiera responsables del ataque o resistencia”, afirmó mientras insistía en una explicación sobre el manejo del expediente.