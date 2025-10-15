COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Procuraduría embarga bienes de excontralor Carlos Pólit tras sentencia por concusión

La sentencia fue ratificada en diciembre de 2024, pero el exfuncionario no ha cumplido la pena en Ecuador y no ha pagado los USD 40,4 millones ordenados como reparación integral.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión.
Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión.
Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión.
Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

La Procuraduría General del Estado anunció este miércoles 15 de octubre el embargo de tres bienes inmuebles del excontralor Carlos Pólit. Estos están ubicados en un hotel del centro-norte de Quito, tras obtener la orden del tribunal de ejecución de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Los activos confiscados incluyen un departamento, una bodega y un parqueadero. Serán rematados y monetizados para restituir recursos al Estado, según lo dispuesto por la ley.

Carlos Pólit fue sentenciado en junio de 2018 a seis años de prisión por concusión. Esto fue tras comprobarse que recibió USD 10,1 millones en sobornos de la constructora Odebrecht para facilitar su retorno al país y eliminar glosas de contratos previos. La sentencia fue ratificada en diciembre de 2024, pero el exfuncionario no ha cumplido la pena en Ecuador. Tampoco ha pagado los USD 40,4 millones ordenados como reparación integral.

Bienes embargados serán subastados para recuperar fondos

La Procuraduría destacó que el embargo busca garantizar la reparación al Estado por los daños causados durante la gestión de Pólit como contralor, cargo que ocupó desde 2007 hasta 2017. Los bienes embargados serán subastados conforme a la normativa vigente. Los fondos obtenidos se destinarán a resarcir al erario público.

Actualmente, Carlos Pólit cumple una condena de 120 meses de prisión en Miami por lavado de activos, dictada el 1 de octubre de 2024, junto con tres años de libertad supervisada. Su huida a Estados Unidos tras las acusaciones en Ecuador impidió que cumpliera la sentencia local. Sin embargo, las autoridades continúan ejecutando acciones para recuperar los recursos desviados.

Contexto de una gestión polémica en la Contraloría

La llegada de Carlos Pólit a la Contraloría General del Estado en 2007 fue marcada por cuestionamientos sobre su designación. Durante sus diez años en el cargo, enfrentó críticas por presuntas irregularidades en auditorías y glosas. Finalmente, las pruebas de su vinculación con el caso Odebrecht desencadenaron su dimisión y huida.

El escándalo de Odebrecht, que involucró sobornos a funcionarios en varios países, reveló que Pólit exigió pagos ilícitos para favorecer a la constructora. La sentencia por concusión estableció una reparación integral de USD 40,4 millones, que permanece impaga, lo que motivó el embargo de sus bienes.

Avances en la lucha contra la corrupción

La Procuraduría procederá con el remate de los activos confiscados, siguiendo los procedimientos legales para su monetización. Las autoridades ecuatorianas buscan también fortalecer la cooperación internacional para garantizar el cumplimiento de las sentencias locales, mientras Pólit permanece en prisión en Estados Unidos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Conmebol impone multa de USD 105.000 a Liga de Quito y Tiago Nunes por infracciones en Copa Libertadores

Marruecos vence a Francia en penales y avanza a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Procuraduría embarga bienes de excontralor Carlos Pólit tras sentencia por concusión

El Nacional enfrenta embargo de su centro de entrenamiento en Tumbaco por deuda pendiente

¿Fingió Yadira Bayas su participación en la Asamblea Nacional? Conoce la posible sanción

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Conmebol impone multa de USD 105.000 a Liga de Quito y Tiago Nunes por infracciones en Copa Libertadores

Marruecos vence a Francia en penales y avanza a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

Procuraduría embarga bienes de excontralor Carlos Pólit tras sentencia por concusión

El Nacional enfrenta embargo de su centro de entrenamiento en Tumbaco por deuda pendiente

¿Fingió Yadira Bayas su participación en la Asamblea Nacional? Conoce la posible sanción

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Conmebol impone multa de USD 105.000 a Liga de Quito y Tiago Nunes por infracciones en Copa Libertadores

Marruecos vence a Francia en penales y avanza a la final del Mundial Sub-20 Chile 2025

El Nacional enfrenta embargo de su centro de entrenamiento en Tumbaco por deuda pendiente

¿Fingió Yadira Bayas su participación en la Asamblea Nacional? Conoce la posible sanción

PSG ofrece renovación a Willian Pacho hasta el 2031 ante interés de Liverpool y Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO