Productores de Olmedo reciben tractor y 80 kits agrícolas para fortalecer la producción rural

Los pequeños productores agrícolas del cantón Olmedo, provincia de Manabí, recibieron un tractor, junto con 80 kits agrícolas destinados a los cultivos de café y cacao. Cada kit incluye insumos, fertilizantes y agroquímicos orientados a mejorar la sostenibilidad y fortalecer la productividad en esta zona rural.

La entrega se realizó a la Cooperativa de Servicios Agrícolas Cedocao, como parte de las acciones de apoyo al sector campesino. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP) ejecuta estas entregas mediante el componente 10 del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola (PIDARA).

Este programa impulsa la mecanización agrícola en organizaciones que no cuentan con maquinaria. Su objetivo es incorporar tecnología, equipos y herramientas que permitan tecnificar las actividades del campo.

Mecanización para fortalecer la producción

Laura Londoño, directora distrital del MAGP en Manabí, explicó que la mecanización busca aumentar la eficiencia y la calidad del trabajo agrícola mediante el uso de equipos especializados, maquinaria y nuevas tecnologías. Señaló que este proceso permite optimizar los tiempos de labor y mejorar las condiciones de producción.

La funcionaria resaltó que el apoyo del Gobierno es determinante para impulsar la capacidad productiva de los agricultores. Informó que la inversión permitirá reducir los costos de producción, ya que una preparación adecuada del terreno mejora el rendimiento de los cultivos.

Además, indicó que los recursos que antes se destinaban al subsidio del diésel ahora se invierten directamente en el sector rural.

Visión local y experiencia comunitaria

La alcaldesa de Olmedo, Lourdes Guerrero, destacó que las herramientas entregadas son esenciales para la reactivación agrícola del cantón. Afirmó que estos insumos fortalecen la economía local y remarcó la visibilidad del apoyo desde la función ejecutiva hacia el sector rural. Consideró que esta intervención contribuye a dinamizar la producción comunitaria.

Clemente Reyes, representante de los beneficiarios, expresó que la mecanización permitirá preparar la tierra con mayor rapidez. Mencionó que el uso del tractor reducirá varias jornadas de trabajo y bajará los costos asociados al pago de jornales.

Reyes señaló además que el respaldo gubernamental es fundamental para realizar las tareas agrícolas cotidianas con mayor eficiencia.

Las Soluciones de Mecanización Agroproductiva (SOMA) entregadas incluyen un tractor de distinta potencia, seleccionado según las condiciones de cada organización campesina. El equipo se complementa con un implemento agrícola, cuyo tipo se define conforme a las necesidades específicas de la producción. Estas herramientas están diseñadas para mejorar el rendimiento y apoyar la labor de los agricultores.