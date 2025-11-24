Productores de Santo Domingo de los Tsáchilas sienten impacto por desplome internacional del cacao

Este lunes 25 de noviembre de 2025, el precio del cacao negociado en los mercados internacionales registró una caída diaria de 56 USD (-1,03%), cerrando en 5.205 USD por tonelada en Nueva York, su nivel más bajo desde enero de 2024, debido a una mejora en la oferta global y una reducción significativa del procesamiento industrial.

Caída sostenida en el mercado

La disminución acumulada en 2025 alcanzó el 37,49%, reflejando un cambio profundo en un mercado que venía de precios elevados en años previos.

El retroceso activó señales técnicas como la caída del indicador RSI por debajo de los 30 puntos, lo que sugiere condiciones de sobreventa.

Analistas consideran posible un rebote técnico a corto plazo, aunque la tendencia general se mantiene bajista.

Más oferta presiona los precios

La principal causa del desplome es la mejora en las perspectivas de suministro mundial, especialmente en África Occidental, donde se produce más del 60% del cacao.

Costa de Marfil y Ghana registran conteos de vainas un 7% superiores al promedio de los últimos cinco años.

Una encuesta de Bloomberg calcula un superávit de 186.000 toneladas para la temporada 2025/2026, el doble del ciclo anterior.

Procesamiento industrial en descenso

La cadena global enfrenta también una fuerte caída en el volumen molido de cacao, conocido como “grindings”.

En Asia, el procesamiento descendió un 17% en el tercer trimestre, su nivel más bajo en nueve años.

En Europa, se registró una reducción del 4,8%, la mayor en una década, lo que limita la demanda inmediata.

Consumo se debilita

El mercado del chocolate afronta una disminución del consumo, especialmente en Estados Unidos.

Durante Halloween, una de las temporadas de mayor demanda, las ventas del sector cayeron un 21%, debilitando el soporte de precios.

Este comportamiento preocupa a comercializadoras y marcas que siguen monitoreando el ritmo de ventas internacionales.

Proyecciones a futuro

Los especialistas indican que el precio del cacao podría descender hasta los 5.000 USD por tonelada si no existen nuevos fenómenos climáticos adversos.

Se prevé que en 2026 los valores se mantengan inferiores a los actuales, aunque todavía por encima del promedio de 2.700 USD por tonelada de las últimas dos décadas.

Las expectativas de normalización dependen del comportamiento climático y del desempeño industrial en los principales mercados de consumo.

Impacto en Santo Domingo de los Tsáchilas

El desplome ya golpea a agricultores ecuatorianos, especialmente en zonas productoras.

En Santo Domingo de los Tsáchilas, los productores informan menores ingresos por la venta de cada quintal. Actualmente reciben entre 170 y 190 dólares por un quintal de cacao seco.

Muchos invirtieron en ampliar sus plantaciones durante el período de precios altos y ahora enfrentan dificultades para cumplir obligaciones financieras.

Historias de los productores

Javier Morales, agricultor del recinto Alma Lojana, explicó que contrajo deudas durante la buena racha del cacao.

Indicó que el precio actual no le permite “cumplir con los pagos sin buscar otras fuentes de ingresos”.

Él y su esposa comenzaron actividades complementarias para evitar caer en mora.

Cambios en decisiones agrícolas

En parroquias como Puerto Limón, agricultores optaron por reemplazar cultivos tradicionales como la yuca por cacao cuando los precios estaban en alza.

Esa transición representa hoy una carga económica mayor debido a los menores ingresos por la cosecha.

Técnicos agrícolas recomiendan mantener diversificación para reducir riesgos frente a la volatilidad del mercado.