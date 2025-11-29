Asamblea Nacional debate hoy la proforma presupuestaria 2026: posturas y cifras clave

La Asamblea Nacional se prepara para una jornada decisiva hoy, sábado 29 de noviembre del 2025: los legisladores analizarán en pocas horas la proforma presupuestaria 2026 enviada por el presidente Daniel Noboa.

Diferentes fuerzas políticas adelantaron sus criterios sobre el documento económico. La Comisión de Régimen Económico elaboró el informe para la sesión nº. 055, programada para las 13:00.

El país espera conocer hoy la resolución final del legislativo. Este debate marcará el rumbo de las finanzas públicas y la inversión social para el próximo periodo fiscal.

Análisis de la proforma presupuestaria 2026

La bancada oficialista respalda la planificación del Ejecutivo sin reservas. Nathaly Farinango (ADN) aseguró que la comisión verificó rigurosamente todos los supuestos macroeconómicos incluidos en el texto.

Entre los puntos revisados destacan el crecimiento económico y el precio del barril de petróleo. También validaron las preasignaciones destinadas a salud y educación dentro de la proforma presupuestaria 2026.

“Esperamos que la mayoría del pleno de la Asamblea Nacional pueda aprobar la proforma presupuestaria y que el 1 de enero de 2026 ya se ponga en marcha”, dijo en entrevista con diario El Universo.

Farinango destacó que este presupuesto no es prorrogado, a diferencia de años anteriores. La legisladora sostiene que las cifras presentadas por el Gobierno responden a la realidad nacional actual.

Postura del oficialismo y ajustes

Ana Belén Tapia, coidearia del Gobierno, resaltó las oportunidades de igualdad que ofrece el plan. Según Tapia, el presupuesto fortalece sectores claves como la educación, salud y los servicios básicos.

La asambleísta mencionó correcciones estructurales importantes en el manejo de subsidios. “También hace correcciones importantes como la eliminación del subsidio al diésel, que era un tema que estaba mal dirigido, y ahora tenemos incentivos reales para la gente que realmente lo necesita”, señaló.

Críticas a la proforma presupuestaria 2026

La Revolución Ciudadana (RC) identificó graves inconsistencias en el documento oficial. Mónica Alemán señaló que el proyecto nació con un déficit estructural de $1.802 millones.

Esta cifra violaría la regla fiscal vigente en el país según la oposición. “Además, simula inversión en salud y educación con más de $5.600 millones en partidas que no se ejecutarán y hemos sido testigos con lo que está pasando este 2025″, sostuvo.

Alemán calificó al presupuesto de opaco por ocultar el destino de la recaudación del IVA. Asimismo, denunció que la propuesta resulta regresiva para 19 universidades públicas y abandona a los gobiernos locales.

“Este presupuesto como está planteado es insostenible porque prioriza el servicio de la deuda sobre la inversión pública”, indicó.

Observaciones sobre la ejecución real

Verónica Iñiguez, legisladora de la RC, cuestionó los supuestos macroeconómicos presentados. Considera que las cifras resultan tan optimistas que vuelven a la proforma presupuestaria 2026 irreal e incumplible.

La asambleísta criticó la baja capacidad de ejecución demostrada por el presidente Noboa. “Es decir, el papel aguanta todo, presenta cifras que en la práctica no serán ejecutadas. Claro ejemplo de esto es que para el año 2025 solo ha ejecutado +/_ 53% en educación y en 45% en salud”.

Iñiguez alertó sobre la distribución del Plan Anual de Inversiones del Gobierno. De los $11.197 millones declarados, más de $9.000 millones irían al pago de deuda.

Esto significa que la inversión real en obra pública sería mínima. “La inversión real es de 2187,47 millones, que es lo mismo que decir que invierte 4,33 veces más en pago de deuda que en infraestructura pública”.

Visión independiente de la proforma presupuestaria 2026

Cristian Benavides, asambleísta independiente, expresó su profunda preocupación por las cuentas. Explicó que existe un desfase superior a los $5.000 millones en los cálculos presentados.

El legislador considera que se trata de un presupuesto extremadamente agrandado. “Hablamos de más de $16.000 millones que el Gobierno se compromete a buscarlos. Preocupa también el pago de la deuda, más de $12.000 millones y $5.000 millones de deuda interna”.

Benavides espera explicaciones claras durante la sesión de este sábado. Su voto dependerá de cómo el oficialismo justifique el financiamiento para cubrir las necesidades de los ecuatorianos.

El monto total de la propuesta asciende a $46.255,57 millones. El documento contempla un Producto Interno Bruto (PIB) de $139.046 millones y un crecimiento del 1,8 %.

Las proyecciones petroleras también juegan un rol fundamental en el cálculo. La estimación del precio de exportación del crudo se fijó en $53,5 por barril para 2026.

Este valor representa una disminución de $ 8,7 respecto al año anterior. Finalmente, el volumen de producción bajaría a 165,5 millones de barriles frente a los 169,9 millones actuales.