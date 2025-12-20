COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Mascotas

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año

Proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año se convirtió en una prioridad para millones de hogares ante el aumento de ansiedad, miedo y extravíos en perros y gatos.
Protege a las mascotas del estrés por fuegos artificiales.
El estrés en mascotas por fuegos artificiales aumenta cada Navidad y Fin de Año.
Protege a las mascotas del estrés por fuegos artificiales.
El estrés en mascotas por fuegos artificiales aumenta cada Navidad y Fin de Año.

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales en Navidad y Fin de Año representa un desafío recurrente durante las celebraciones. La combinación de música, luces y detonaciones altera el comportamiento animal.

El oído de perros y gatos percibe los sonidos con mayor intensidad que el humano. Por ello, las explosiones repentinas generan miedo, desorientación y respuestas de escape.

La evidencia científica respalda esta preocupación. Un estudio publicado en la revista PLOS ONE reveló que el 52% de los perros analizados presentó miedo a los fuegos artificiales, lo que confirma el ruido como detonante principal.

Este impacto se refleja en episodios de ansiedad, accidentes domésticos y pérdidas de mascotas durante las noches festivas.

Estrés por fuegos artificiales en mascotas afecta a millones de hogares

En Ecuador, cuatro millones de familias conviven con una mascota y las estimaciones registran 5,2 millones de perros en todo el territorio. Estas cifras dimensionan el alcance del problema.

Durante Navidad y Fin de Año aumentan los reportes de estrés severo, extravíos y lesiones vinculadas a reacciones de pánico animal.

El acompañamiento responsable fortalece la sensación de seguridad y reduce el impacto del ruido festivo.

Cómo proteger a las mascotas del estrés por fuegos artificiales

Los especialistas recomiendan anticiparse y preparar el entorno del hogar antes del inicio de la pirotecnia. La planificación temprana permite que la mascota asocie el espacio con calma y protección.

Reducir estímulos externos favorece una respuesta emocional más estable durante los picos de ruido.

Entre las acciones clave destacan crear un refugio acogedor con cama, mantas y juguetes. Cerrar ventanas y cortinas disminuye la intensidad sonora y visual.

La música relajante o la televisión actúan como colchón sonoro. Mantener una actitud calmada transmite seguridad y evita reforzar el miedo.

Contacto, calma y técnicas de relajación

El método Tellington TTouch, basado en movimientos suaves y lentos, ayuda a disminuir la tensión física y emocional cuando se aplica con anticipación.

Este tipo de contacto consciente mejora la regulación emocional y refuerza el vínculo humano-animal.

Los especialistas recomiendan evitar la sobreprotección excesiva. Las mascotas perciben el estrés humano y pueden intensificar su reacción emocional.

Actualmente existen apoyos complementarios como snacks relajantes, feromonas y chalecos de contención, útiles dentro de una estrategia preventiva.

La prevención del estrés por fuegos artificiales va más allá de una noche

La prevención del estrés por fuegos artificiales en mascotas no se limita a Navidad y Fin de Año. La constancia en las rutinas fortalece la tolerancia a estímulos sonoros intensos.

Juegos tranquilos, horarios estables y un ambiente seguro preparan a perros y gatos para enfrentar ruidos cotidianos.

Los especialistas recuerdan que el cuidado emocional se complementa con una nutrición balanceada, clave para sostener la salud integral.

Proteger a las mascotas durante las fiestas refleja una convivencia responsable y consciente.

