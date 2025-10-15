PSG ofrece renovación a Willian Pacho hasta el 2031 ante interés de Liverpool y Real Madrid

El defensor ecuatoriano Willian Pacho habría aceptado una oferta de renovación del Paris Saint-Germain (PSG), para extender su contrato hasta 2031 y blindarse ante sondeos de Liverpool y Real Madrid por su desempeño en la temporada 2024-2025.

Negociaciones avanzadas con PSG

Luis Campos, director deportivo del PSG, se reunió en septiembre con representantes de Pacho para avanzar en un acuerdo descrito como constructivo por ambas partes, según reportó L’Équipe. El nuevo contrato incluye una parte fija y variable, similar al esquema salarial del equipo principal.

Pacho, de 23 años, actualmente percibe 2,9 millones de dólares netos fijos anuales. La extensión elevaría su salario a 8,1 millones de dólares anuales, con una cláusula de salida superior a 232,9 millones de dólares.

Esta medida responde al interés manifestado por Liverpool y Real Madrid durante el verano de 2025, tras la contribución de Pacho al triplete del PSG en la temporada anterior, incluyendo la victoria 5-0 sobre Inter de Milán en la final de la Champions League 2025.

Interés de clubes europeos

Liverpool incluyó a Pacho en su lista de prioridades para el mercado de verano de 2026, considerando su perfil como refuerzo ideal ante la posible salida de Ibrahima Konaté. El club inglés evaluó un salario de hasta 9 millones de dólares anuales para atraerlo.

Real Madrid mostró sondeos iniciales, pero descartó la inversión en un central, priorizando fichajes en el mediocampo. El equipo merengue optó por opciones como Marc Guehi de Crystal Palace.

El PSG, que adquirió a Pacho del Eintracht Frankfurt por 52,4 millones de dólares en agosto de 2024, no contempla su venta y carece de cláusula de rescisión en el contrato actual, vigente hasta junio de 2029.

Rendimiento en la temporada 2025-2026

En lo que va de la temporada 2025-2026, Pacho ha disputado 7 partidos con el PSG en todas las competiciones, acumulando 559 minutos en cancha. En Ligue 1, participó en 4 encuentros con 289 minutos; en Champions League, jugó 2 partidos por 180 minutos; y en la Supercopa de Europa, registró 90 minutos.

Durante la campaña 2024-2025, Pacho acumuló 45 apariciones en total, con 3.321 minutos jugados, el mayor registro del equipo, y contribuyó con 2 asistencias. Su consistencia lo posicionó como titular indiscutido junto a Marquinhos.

Pacho debutó con PSG el 16 de agosto de 2024 en una victoria 4-1 sobre Le Havre, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en la historia del club.

Valor de mercado y contexto internacional

Según Transfermarkt, el valor de mercado de Pacho se sitúa en 75,7 millones de dólares, colocándolo como el noveno jugador más valioso de la Ligue 1. Este monto sirve de referencia para posibles traspasos, aunque PSG rechaza ofertas por debajo de esa cifra.

Internacionalmente, Pacho acumula 28 selecciones con Ecuador y 2 goles, debutando el 28 de marzo de 2023 en un amistoso contra Australia. Participó en la Copa América 2024 y en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

El PSG, bajo Luis Enrique, ganó la Ligue 1, la Coupe de France y la Champions League en 2024-2025, con Pacho como pilar defensivo que ganó más tackles que cualquier compañero en la competición europea.

Perspectivas futuras en el club

La renovación hasta 2031 aseguraría la permanencia de Pacho en el proyecto a largo plazo del PSG, que busca retener talentos jóvenes tras el éxito continental. El club ha iniciado discusiones similares con Bradley Barcola y Fabian Ruiz.

Pacho, nacido el 16 de octubre de 2001 en Quinindé, Ecuador, mide 1,87 metros y juega como central zurdo. Su paso por Independiente del Valle, Royal Antwerp y Eintracht Frankfurt precedió su llegada a París.