PSG otorga descanso a Willian Pacho tras su destacada actuación en la Copa Intercontinental 2025

Paris Saint-Germain informó este viernes que el defensor ecuatoriano Willian Pacho recibirá unos días de descanso tras su destacada participación en la conquista de la Copa Intercontinental 2025 y en la temporada hasta la fecha. El club parisino tomó la decisión con el objetivo de preservar la condición física de una de sus piezas clave.

PSG detalló en un comunicado oficial en redes sociales: “De acuerdo con la dirección deportiva y el cuerpo técnico, Willian Pacho ha recibido descanso. Se reincorporará al resto de la plantilla tras el parón navideño”.

Presencia constante en la temporada

El zaguero de 23 años, nacido en Quinindé, ha sido titular en la mayoría de los partidos del PSG en la presente temporada. Ha disputado todos los choques de Champions League, ha sido habitual en Ligue 1 y Copa de Francia, y se destacó en la final de la Copa Intercontinental 2025.

Ausencia confirmada en Copa de Francia

Como resultado de este reposo, Willian Pacho se perderá el duelo de 64avos de final de la Copa de Francia frente al Vendée Fontenay Foot, que se disputará este sábado 20 de diciembre. El siguiente compromiso del PSG será el 4 de enero de 2026 ante el Paris FC por la Ligue 1, partido en el que se espera el regreso del defensor ecuatoriano.

Medida para cuidar a una pieza clave

Paris Saint-Germain, liderado por Luis Enrique, han optado por otorgar este descanso adicional a Pacho debido a su alta carga de minutos en los últimos meses. Pacho es uno de los futbolistas con mayor desgaste físico en la plantill. Es por ello que el club busca evitar lesiones o una caída de rendimiento en la segunda mitad de la temporada.

Trayectoria y reconocimiento

Desde su llegada al PSG en 2024, Willian Pacho ha consolidado su lugar en la defensa titular. Su regularidad lo llevó a formar parte del 11 ideal de la FIFA en los premios The Best.

Según el comunicado oficial del club, el ecuatoriano se reincorporará a los entrenamientos del primer equipo una vez finalizado el receso navideño.