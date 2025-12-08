Puebloviejo y Urdaneta registran muertes violentas cuyos móviles aún se investigan

Dos muertes violentas registradas en Puebloviejo y Urdaneta conmocionaron a Los Ríos, mientras las familias de las víctimas aseguran desconocer los motivos de los ataques armados.

Dos hombres fueron asesinados el lunes, en hechos distintos ocurridos en Puebloviejo y Urdaneta, en la provincia de Los Ríos, donde las familias afirmaron no conocer las razones de los ataques armados.

Homicidio en Puebloviejo: agricultor asesinado mientras caminaba con su esposa

En la avenida Fermín Chávez del cantón Puebloviejo, fue asesinado Itter Arnoldo Espinoza Herrera, de 25 años, cuando se desplazaba junto a su esposa. Según el reporte policial, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron a la pareja y abrieron fuego sin mediar palabra.

Su esposa, Patricia C., relató a las autoridades que ambos habían llegado desde una zona agrícola donde trabajaban recogiendo maíz. Después de varios días de labores lograron reunir dinero para comprar ropa para Navidad, por lo que viajaron a Puebloviejo en bus.

Mientras caminaban por la avenida principal, los agresores se acercaron y dispararon contra Espinoza. La mujer indicó que desconoce los motivos del ataque, ya que su esposo se dedicaba únicamente a actividades agrícolas.

La Policía Nacional acordonó el área y recopiló indicios balísticos para avanzar en la investigación. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Segundo caso en Los Ríos: joven atacado en Urdaneta

Horas después, en el cantón Urdaneta, fue asesinado Carlos Javier Olvera Moreira, de 18 años, en un ataque armado registrado en una zona cercana a su domicilio. El hecho ocurrió en un sector urbano donde se encontraban varios jóvenes conversando.

Según familiares, Olvera había salido a reunirse con amigos cuando fue abordado por desconocidos que le dispararon. Los testigos indicaron a la Policía que todo ocurrió en pocos segundos y que no lograron identificar a los atacantes.

El joven trabajaba en una carnicería, según indicaron allegados, quienes también manifestaron desconocer las razones del homicidio. Los uniformados realizaron un barrido por la zona y levantaron información para fortalecer la investigación.

Autoridades investigan posibles conexiones o móviles

La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para determinar si ambos hechos tienen relación o si se trata de ataques aislados. En ambos casos, los familiares señalaron que las víctimas no tenían amenazas ni problemas conocidos.

Las investigaciones iniciales consideran varias líneas posibles, entre ellas disputas locales, ataques dirigidos o hechos perpetrados por grupos delictivos que operan en zonas rurales y urbanas de Los Ríos. Sin embargo, la Policía insiste en que las indagaciones se encuentran en curso y que no se ha establecido un móvil claro.

Las autoridades reiteraron la importancia de que quienes hayan presenciado algún detalle adicional contacten a las unidades investigativas para aportar información útil.

Contexto: incremento de hechos violentos en la provincia

Los Ríos ha registrado en los últimos meses varios episodios de violencia armada en cantones como Quevedo, Babahoyo, Puebloviejo y Urdaneta. Los ataques suelen involucrar a agresores en motocicleta y ocurren en espacios abiertos, lo que dificulta la identificación de los responsables.

Organismos de seguridad han reforzado patrullajes y operativos preventivos en zonas consideradas de riesgo. Sin embargo, la ocurrencia de estos nuevos hechos mantiene la preocupación entre los habitantes, sobre todo por la falta de claridad en los motivos de los ataques.

Las muertes de Itter Arnoldo Espinoza Herrera y Carlos Javier Olvera Moreira se suman a los casos que están bajo investigación en la provincia (5).