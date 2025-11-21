Putin advierte a Ucrania: más conquistas territoriales si rechaza el plan de paz de Trump

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se pronunció este viernes 21 de noviembre sobre el plan de paz presentado por Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania. Lo tildó como un plan que puede servir como base para un acuerdo “definitivo”, pero también realizó una advertencia. Putin anunció que Moscú está preparado para avanzar y conquistar más territorio ucraniano si Kiev lo rechaza.

En una reunión televisada del Consejo de Seguridad ruso, Putin afirmó que el documento elaborado por la administración de Donald Trump recoge varias exigencias clave de Moscú. Entre ellas se encuentra la cesión definitiva de los territorios ocupados y una reducción drástica del tamaño del Ejército ucraniano. Este plan puede sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo”, afirmó el mandatario ruso.

Putin debe retirar todas sus tropas de Ucrania

Putin precisó que el texto “aún no ha sido discutido de forma concreta” con las autoridades rusas y que espera “un análisis profundo de todos los detalles”. El presidente ruso subrayó que la aceptación del plan por parte de Ucrania evitaría una mayor escalada militar. “Si Kiev lo rechaza, Rusia continuará su operación militar especial y liberará nuevos territorios”, advirtió textualmente.

La propuesta estadounidense contempla el reconocimiento de facto de la anexión rusa de Crimea y partes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. Hasta el momento, ni el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ni la Casa Blanca han emitido una respuesta oficial al pronunciamiento de Putin. Kiev ha mantenido que cualquier negociación debe partir del respeto a su integridad territorial y el retiro total de las tropas rusas.

Suspensión de las conversaciones de paz

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania, iniciado con la invasión ordenada por Moscú el 24 de febrero de 2022, ha causado decenas de miles de muertos. También ha dejado millones de desplazados y una crisis humanitaria y energética global. Las últimas rondas de contactos indirectos entre ambas partes no han logrado avances significativos. Esto luego de la suspensión de las conversaciones en Estambul en marzo de 2022.