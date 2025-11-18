¿Qué es Cloudflare y por qué provocó fallas globales en sitios web y aplicaciones?

Cloudflare protagonizó este martes una de las interrupciones más amplias del año y dejó sin servicio a miles de sitios web y aplicaciones en todo el mundo. La falla, que se extendió por cerca de tres horas, generó cortes en plataformas de gran tráfico y expuso la dependencia global de su infraestructura.

Entre las plataformas afectadas estuvieron los medios de comunicación de Ecuador El Diario (eldiario.ec) y Ecuavisa. También a escala global dejó de funcionar ChatGPT, X y otros.

¿Qué es Cloudflare?

Es una empresa estadounidense fundada en 2009 y especializada en servicios de red, seguridad y optimización del tráfico. Su función principal consiste en actuar como intermediario entre los sitios web y los usuarios finales. Acelera la carga de páginas, protege contra ataques DDoS y gestiona peticiones a escala global.

Cloudflare opera una de las redes más grandes del planeta. Cuenta con presencia en más de 300 ciudades, abarca 120 países y maneja más del 10% de todo el tráfico mundial de internet. Por esa razón, cuando su infraestructura sufre una falla, los efectos se sienten de inmediato en múltiples plataformas.

¿Por qué provocó fallas globales este martes?

El incidente comenzó a las 06h20 (Ecuador), cuando la compañía detectó un aumento inusual de tráfico dirigido a uno de sus servicios. Ese pico generó errores en el enrutamiento de datos dentro de su red global. Como consecuencia, varios servicios internos dejaron de funcionar con normalidad. El interfaz visual, el portal de soporte, la gestión de robots, la red de distribución de contenido y las firewalls (sistema de seguridad en páginas) presentaron fallas intermitentes.

La degradación no se limitó a herramientas internas. También afectó a regiones completas de África, Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y Oceanía. El tráfico dejó de fluir con normalidad y las plataformas dependientes de Cloudflare comenzaron a registrar tiempos de espera prolongados y cortes parciales.

Entre los servicios afectados estuvieron X, ChatGPT, Shopify, Indeed, Claude de Anthropic y Truth Social. Incluso Downdetector, dedicado a monitorear interrupciones, registró sus propias dificultades. En redes sociales se acumularon más de 1.600 reportes en minutos.

Expertos en infraestructura digital señalaron que la caída fue “generalizada” y compararon su impacto con cortes previos en Amazon Web Services y Microsoft Azure. La extensión del incidente evidenció la alta concentración de servicios críticos en pocas empresas.

Restablecimiento y causa preliminar

A las 08h15, Cloudflare aplicó cambios que redujeron las tasas de error. Hacia las 9h40, la empresa confirmó que el problema principal estaba resuelto. Sin embargo, algunos usuarios siguieron experimentando fallas en el inicio de páginas durante las horas siguientes.

La compañía identificó la raíz del incidente cerca de las 08h09 y desplegó correcciones progresivas. Ese mismo día existían mantenimientos programados en centros de datos de Santiago (Chile), Sydney (Australia) y Los Ángeles(Estados Unidos), aunque ninguno tuvo relación con el apagón global.

Cloudflare ha enfrentado interrupciones similares en 2022 y 2023. La creciente demanda, el aumento del tráfico impulsado por la inteligencia artificial y la intensidad de las ciberamenazas han elevado la presión sobre las redes globales. El episodio de este martes demuestra que, aunque internet parece descentralizado, depende de manera crítica de nodos centrales como Cloudflare. Y cuando uno de ellos falla, el impacto se siente en todo el mundo.