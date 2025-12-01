¿Qué es la andropausia? Edad de aparición y enfermedades con las que puede confundirse

La andropausia, también llamada “síndrome de deficiencia de testosterona”, es un proceso biológico que afecta a los hombres a medida que envejecen. Aunque no ocurre de forma abrupta como la menopausia femenina, implica una disminución paulatina de los niveles de testosterona, produciendo cambios físicos, emocionales y sexuales.

La Organización Mundial de la Salud y diversas instituciones médicas han documentado que este descenso hormonal comienza a hacerse notable a partir de los 40 años y puede intensificarse con el paso del tiempo.

Los especialistas indican que la reducción de testosterona varía entre individuos y depende de factores como el estilo de vida, la salud metabólica y la genética. Sin embargo, la mayoría de los estudios coinciden en que la etapa entre los 40 y los 55 años es el periodo más común para la aparición de síntomas relacionados con la andropausia. Entre ellos se encuentran la fatiga persistente, disminución de la libido, irritabilidad, alteraciones del sueño y pérdida de masa muscular.

A pesar de que es un proceso fisiológico, la andropausia frecuentemente se confunde con otros trastornos que presentan señales similares. Por esta razón, los expertos en endocrinología advierten sobre la importancia de realizar evaluaciones completas antes de determinar un diagnóstico.

Edad de aparición y factores determinantes

La mayoría de estudios clínicos coinciden en que los niveles de testosterona masculina disminuyen aproximadamente entre un 1% y 2% anual después de los 30 años. Sin embargo, la andropausia —entendida como el momento en el que ese descenso genera síntomas perceptibles— suele manifestarse entre los 40 y 55 años. En algunos casos, puede aparecer antes debido a condiciones como obesidad, diabetes tipo 2, sedentarismo o consumo excesivo de alcohol.

Los médicos señalan que los síntomas más habituales incluyen fatiga, disminución del deseo sexual, cambios de humor, dificultad para concentrarse, aumento de grasa corporal y reducción de fuerza física. En algunos pacientes también se presentan sudoraciones nocturnas y alteraciones del sueño, signos que contribuyen a la confusión con otros trastornos hormonales.

El proceso no afecta a todos los hombres con la misma intensidad. Mientras algunos experimentan cambios leves, otros enfrentan síntomas más marcados que pueden interferir en su calidad de vida. Esta variabilidad ha sido uno de los factores que dificulta su detección temprana.

Condiciones médicas con las que puede confundirse

Los síntomas de la andropausia pueden ser similares a los de otras enfermedades o padecimientos, razón por la cual su diagnóstico requiere análisis clínicos específicos. Entre las condiciones que más frecuentemente se confunden con la andropausia se encuentran:

Hipotiroidismo

Este trastorno se caracteriza por niveles bajos de hormonas tiroideas. Produce cansancio, aumento de peso, lentitud mental y disminución del deseo sexual, síntomas que pueden ser similares a los de la disminución de testosterona. Depresión

La depresión en hombres puede manifestarse con irritabilidad, pérdida de interés en actividades, insomnio y baja energía. Estos signos pueden ser confundidos con andropausia si no se evalúa el componente emocional. Diabetes tipo 2

La diabetes no diagnosticada puede provocar fatiga, cambios de humor, pérdida de energía y disfunción sexual. Algunos estudios han demostrado que los hombres con diabetes presentan con frecuencia niveles reducidos de testosterona. Síndrome metabólico

Este conjunto de factores —obesidad abdominal, hipertensión, niveles altos de glucosa y triglicéridos— puede ocasionar síntomas similares y también está relacionado con la disminución de testosterona. Apnea del sueño

Los trastornos del sueño afectan la energía, el ánimo y la concentración. La apnea, en particular, se ha asociado con niveles hormonales alterados y puede confundirse clínicamente con la andropausia.

Debido a estas similitudes, los especialistas recomiendan análisis de sangre para medir testosterona total, así como estudios complementarios de función tiroidea, glucosa y perfil metabólico.

Evaluación médica y tratamiento adecuado

El diagnóstico de andropausia requiere una combinación de análisis clínicos y evaluación de síntomas. Los endocrinólogos señalan que la testosterona debe medirse en horarios específicos, generalmente en la mañana, cuando alcanza sus niveles más altos. Además, es necesario confirmar valores bajos en más de una medición para descartar fluctuaciones temporales.

En cuanto al tratamiento, los médicos pueden recomendar cambios en el estilo de vida, actividad física regular, reducción de peso y control metabólico. En casos más severos, puede considerarse terapia de reemplazo hormonal, siempre bajo supervisión médica debido a los posibles efectos secundarios.

La educación sobre el proceso y la identificación temprana de síntomas permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes y diferenciar claramente la andropausia de otros trastornos.