Qué hacer con el décimo sueldo por primera vez

Miles de trabajadores en Ecuador reciben por primera vez el décimo sueldo, un ingreso adicional que se paga anualmente y que representa un respaldo económico para los hogares. Este beneficio laboral, establecido en la normativa vigente, se entrega en fechas específicas según el tipo de décimo y busca apoyar a los trabajadores en gastos recurrentes o extraordinarios. Saber cómo utilizarlo resulta clave para fortalecer la economía personal y familiar desde el primer cobro.

El décimo sueldo corresponde, en el caso del décimo tercero, a la doceava parte de las remuneraciones percibidas durante el año, mientras que el décimo cuarto equivale a un salario básico unificado. Para quienes acceden por primera vez a este ingreso, el monto puede generar expectativas inmediatas de consumo, pero también abre la posibilidad de tomar decisiones financieras planificadas.

Priorizar gastos esenciales del hogar

Uno de los primeros usos recomendados del décimo sueldo es la cobertura de necesidades básicas. Alimentación, servicios básicos, transporte, educación y salud suelen representar los gastos más constantes dentro del presupuesto familiar, por lo que destinar parte del ingreso a estos rubros puede aliviar la carga mensual.

Además, el décimo sueldo puede utilizarse para ponerse al día con pagos pendientes, como cuentas atrasadas o pequeñas obligaciones financieras. Reducir este tipo de compromisos permite ordenar las finanzas personales y evitar intereses o recargos futuros.

El ahorro como primer paso financiero

Especialistas en educación financiera señalan que el décimo sueldo es una oportunidad para iniciar el hábito del ahorro, especialmente en personas que reciben este ingreso por primera vez. Destinar una parte del monto a una cuenta de ahorro ayuda a crear un respaldo ante imprevistos.

Contar con un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, puede marcar la diferencia frente a gastos no planificados, como problemas de salud o pérdida temporal de ingresos. El décimo sueldo permite comenzar este proceso sin afectar el salario mensual.

Inversión en educación y crecimiento personal

Otra alternativa para el uso del décimo sueldo es la inversión en educación o capacitación. Cursos, talleres, estudios técnicos o compra de materiales académicos pueden contribuir a mejorar el perfil profesional y ampliar oportunidades laborales.

En algunos casos, el ingreso adicional también puede destinarse a la adquisición de herramientas de trabajo, como equipos tecnológicos o insumos necesarios para el desempeño laboral. Este tipo de inversión tiene un impacto a mediano y largo plazo.

Consumo planificado y responsable

El consumo forma parte del uso del décimo sueldo, siempre que se realice de manera consciente. La compra de ropa, electrodomésticos o artículos para el hogar puede ser válida si responde a una necesidad real y no genera endeudamiento adicional.

Comparar precios, aprovechar promociones y evitar compras impulsivas son prácticas que permiten aprovechar mejor el ingreso recibido. La planificación previa ayuda a que el décimo sueldo tenga un efecto duradero en la economía familiar.

Organización del presupuesto personal

Para quienes reciben el décimo sueldo por primera vez, elaborar un presupuesto básico puede facilitar la toma de decisiones. Identificar cuánto se destinará a gastos, ahorro e inversión permite tener mayor control sobre el dinero.

La organización financiera contribuye a evitar que el ingreso se consuma rápidamente sin generar beneficios concretos. Incluso una planificación sencilla puede marcar una diferencia significativa.

Educación financiera desde el primer décimo

Recibir el décimo sueldo por primera vez representa una oportunidad para fortalecer la educación financiera. Conocer el funcionamiento de este beneficio laboral y su impacto en el presupuesto ayuda a desarrollar hábitos económicos responsables.

En un contexto donde los ingresos suelen ser limitados, el manejo adecuado del décimo sueldo puede convertirse en un apoyo importante para la estabilidad económica. Utilizarlo con planificación permite que este ingreso extraordinario cumpla su objetivo y aporte a una economía personal más ordenada.