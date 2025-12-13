¿Qué mismo? El Nacional pierde nueve puntos, pero la FEF aún no define su futuro en la Serie A

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ratificó la sanción deportiva que castiga a El Nacional con la resta de nueve puntos en la LigaPro. La decisión responde a incumplimientos económicos reiterados.

Sin embargo, el máximo organismo del balompié nacional aclaró que, hasta el momento, no existe una resolución que determine la pérdida de categoría del club capitalino. El panorama sigue abierto. El pronunciamiento se conoció mediante un documento oficial difundido este viernes 12 de diciembre. Allí, la FEF detalló las dos sanciones impuestas al cuadro criollo.

La primera corresponde a la pérdida de tres puntos por un primer incumplimiento de obligaciones económicas, de acuerdo con el artículo 150 del Código Disciplinario. La segunda sanción implica la resta de seis puntos adicionales, aplicada tras un segundo incumplimiento. El Nacional apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones.

El Nacional confirmó descenso días atrás

Luego de la sustanciación del recurso, el organismo rechazó la apelación y ratificó el castigo. Con ello, la quita total de puntos quedó firme. Pese a ese escenario, la FEF fue enfática al descartar, por ahora, cualquier sanción relacionada con el descenso. “A la fecha no se ha emitido resolución alguna sobre pérdida de categoría”, señaló el texto.

La aclaración contradijo la postura asumida por el propio club días atrás. El miércoles anterior, El Nacional había comunicado que el rechazo de su apelación implicaba su descenso a la Serie B en 2026.

Esa versión generó confusión y preocupación entre los hinchas, en un contexto institucional marcado por una severa crisis económica. Existen deudas con el plantel y acuerdos de pago incumplidos. El comunicado oficial buscó poner paños fríos. El Tribunal de Disciplina sostuvo que el equipo militar sigue habilitado para competir en la Serie A.

A jugar se ha dicho

Por ahora, El Nacional deberá disputar sus compromisos pendientes en la LigaPro. El próximo partido será ante Emelec, el lunes 15 de diciembre, en el estadio George Capwell.

También resta el duelo frente a Delfín SC por el hexagonal que otorga dos cupos a la Copa Sudamericana. El calendario se mantiene sin cambios. Mientras tanto, otros clubes observan con atención. Técnico Universitario espera una definición que podría modificar el escenario del descenso y también surge la expectativa en 9 de Octubre.

El futuro deportivo de El Nacional permanece en suspenso. Todo dependerá de lo que resuelvan los órganos judiciales de la FEF en los próximos días. La novela sigue abierta.