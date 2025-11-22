COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Segunda Categoría

¿Qué pasará con el jugador May Laury?: Juventud Italiana y Mineros están a la espera de la resolución de la FEF

El futuro de Juventud Italiana y Mineros, con su jugador May Laury, está en manos de la Comisión Disciplinaria de la FEF.
3 minutos de lectura
El futbolista esmeraldeño May Laury tiene 20 años de edad.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los clubes Juventud Italiana y Mineros SC deberán esperar hasta el lunes, 24 de noviembre del 2025, para conocer el veredicto de la resolución de la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por el caso May Laury Quiñónez Obando.

Este se sustenta en la presunta alineación indebida de May Laury durante el Torneo Nacional de Ascenso, ya que en su cédula consta como una persona del género femenino.

El caso ha generado gran expectativa en el fútbol ecuatoriano y podría significar la descalificación de Mineros, pese a estar clasificado a las semifinales del campeonato,

Juventud Italiana está a la espera

La audiencia se desarrolló la tarde de ayer en las instalaciones de la FEF, donde se evaluaron los argumentos de Juventud Italiana y la defensa de Mineros.

A través de sus redes sociales, el cuadro manabita informó estar a la espera de la resolución y vigilante. “Durante la audiencia, nuestro equipo legal entregó pruebas documentales sólidas, verificables y emitidas por entidades oficiales, que respaldan con rigor y profesionalismo los fundamentos de nuestra protesta ante la Comisión Disciplinaria de la FEF”, precisó en el comunicado.

¿Quién es May Laury, jugador base del reclamo de Juventud Italiana?: Presidente de Mineros acusa a otro club manabita

“Nos encontramos a la espera de la resolución, manteniéndonos vigilantes durante las próximas horas, atentos a cualquier comunicación oficial del órgano competente. Confiamos plenamente en que se respetarán la normativa vigente, los principios de justicia deportiva y la integridad del torneo”, destacó Juventud Italiana.

El club finalizó su comunicado agradeciendo el respaldo de los hinchas. “Nos mantenemos firmes, unidos y con la convicción de que la verdad y las reglas prevalecerán”, finalizó.

Mineros respalda a su jugador May Laury

Por su parte, el club  Mineros ha demostrado su respaldo al jugador May Laury. Ayer, tras la audiencia, también publicó un comunicado, donde destacó que confía en el fallo a su favor.

“Confiamos en que la resolución de la comisión se fundamentará exclusivamente en las pruebas y argumentos presentados, priorizando el debido proceso por encima de presiones mediáticas o del alcance institucional de las partes involucradas”, detalló el club de la provincia de Bolívar.

“Agradecemos profundamente a nuestra hinchada y a todos quienes nos han brindado su respaldo y solidaridad durante este proceso. Su apoyo es esencial para mantenernos firmes y unidos ante la adversidad”, finalizó el equipo.

¿Qué pasará con el jugador May Laury?

La Comisión Disciplinaria de la FEF tiene dos opciones para fallar en este caso iniciado por Juventud Italiana.

De fallar a favor del club de Manta, Mineros perdería por 3-0 la llave de cuartos de final, quedando fuera de las ‘semis’. Mientras que Juventud disputaría esa instancia contra Cuenca Juniors.

De fallar a favor del cuadro bolivarense, las llaves se darían como ya estaba determinado previamente.

En el caso del jugador May Laury, su futuro no se decide en esta audiencia. Ya que el reclamo solo comprende la alienación indebida del futbolista. El punto del género en su cédula podría ser analizado en otro caso legal o a la interna de su club o de la misma FEF. (13).

 

ÚLTIMAS NOTICIAS

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

Manabí: Así fue el accidente del bus de la cooperativa Santo Domingo en la vía Zapallo-Convento que dejó varios muertos

