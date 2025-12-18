¿Quién era la mujer que murió junto a Mario Pineida?: “La esposa soy yo y me encuentro con vida”

No solo el asesinato del futbolista Mario Pineida ha causado conmoción en el país. Sino también, todo lo que se registró alrededor de éste, como la muerte de una mujer, que en un primer momento fue señalada como su esposa.

Así lo informaron las autoridades policiales tras confirmarse que una de las víctimas del atentado, registrado en Samanes 4 de Guayaquil, era el jugador de Barcelona SC. Y así lo informaron diversos medios de comunicación. Sin embargo, con el paso de las horas se comenzó a especular sobre la identidad de la fémina y su vínculo con el oriundo de Santo Domingo.

No era la esposa de Mario Pineida

A través de su cuenta de Instagram, Ana Aguilar, esposa y madre de los tres hijos de Pineida, salió a aclarar que ella no es la mujer victimada. Además, pidió respeto en este momento de dolor.

“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa. La esposa soy yo, Ana Aguilar, madre de sus tres hijos, y me encuentro con vida”, expresó en su comunicado público.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de mi esposo, Mario Pineida, un hecho que nos llena de dolor como familia. En este momento tan difícil, pedimos respeto por nuestro duelo, por mi integridad y especialmente por la de nuestros tres hijos, quienes también están siendo afectados por la situación y esta pérdida tan grande”, agregó.

Aguilar también “solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan el sufrimiento de nuestra familia”, finalizó.

La otra víctima del atentado es peruana

A la segunda víctima mortal la identificaron como Guisella Fernández Ramírez, de 39 años. De nacionalidad peruana, Fernández se dedicaba a la actividad comercial como propietaria de un negocio de venta de celulares y accesorios. Este se ubica el sector de La Bahía, en el centro de Guayaquil.

Fuentes policiales preliminares indican que la mujer habría sido objeto de amedrentamientos previos. La Fiscalía analiza este dato para establecer si el ataque iba dirigido específicamente contra ella o contra el futbolista.

Situación de inseguridad en Guayaquil

El crimen de Mario Pineida ocurrió en un contexto de persistente violencia criminal en la zona urbana de Guayaquil. El sector de Samanes 4, donde se produjo el ataque, es una zona residencial y comercial de alto tráfico.

La utilización de motocicletas para ataques selectivos sigue siendo el patrón predominante reportado por las autoridades en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). (13).