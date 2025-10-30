COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Sicariato

¿Quién era Marco Mendoza, el juez asesinado en Manabí cuando iba a dejar a sus hijos a la escuela?

El juez Marco Mendoza Pinargote fue asesinado a tiros este jueves en Montecristi, Manabí, mientras dejaba a sus hijos en un centro educativo del sector.
2 minutos de lectura
Marco Mendoza, juez de la Unidad Judicial Penal, fue asesinado en Manabí
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Marco Mendoza Pinargote, juez de la Unidad Judicial Penal de Manta, fue asesinado a tiros la mañana de este jueves 16 de octubre en el barrio Lomas de Colorado, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí. Ocurrió mientras dejaba a sus hijos en una institución educativa del sector. El hecho, atribuido a un ataque de sicariato, ocurrió alrededor de las 07h30.

Crimen a plena luz del día

Según información preliminar y versiones de testigos presenciales, un sicario que se movilizaba en una motocicleta interceptó al juez Mendoza luego de que este dejara a sus dos hijos en la escuela. Cuando caminaba hacia su vehículo, el sicario le propinó al menos cinco disparos, la mayoría por la espalda, quedando su cuerpo tendido a dos metros del automóvil.

El hecho generó alarma entre los habitantes del sector. Algunos vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar las detonaciones y procedieron a cubrir el cadáver mientras se esperaba la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Nacional acudieron al sitio para acordonar la escena, levantar indicios y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Investigaciones en marcha

El juez Mendoza laboraba en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta, donde conocía causas sensibles. Hasta el momento, no se ha reportado ninguna detención relacionada con el crimen.

Manta: Sicarios asesinan a juez penal en el sector Arroyo Azul, cuando iba a dejar a su hijo a la escuela

En agosto de 2025, el Consejo de la Judicatura (CJ) suspendió a Mendoza durante 30 días sin remuneración, tras conocerse que intentó comunicarse con el ministro del Interior, John Reimberg, en el contexto del denominado caso “Blanqueo Fito”, que investiga las operaciones de Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo delictivo Los Choneros.

En su momento, el ministro Reimberg emitió una advertencia pública: “A los jueces de Manabí: no me llamen, no me escriban, no me busquen”, en referencia a supuestos intentos de influir en la investigación del caso, que involucra redes de corrupción judicial y lavado de activos.

El asesinato del juez Mendoza se suma a una serie de ataques dirigidos contra operadores de justicia en los últimos años.

Reacciones institucionales

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han emitido comunicados oficiales sobre el caso. Sin embargo, se espera una rueda de prensa en las próximas horas para actualizar detalles de la investigación. (12)

