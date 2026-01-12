COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Deportes
Fútbol

Quién es Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid y reemplazo de Xabi Alonso

El Real Madrid oficializó este 12 de enero de 2026 a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo, ascendido desde el Castilla tras la salida de Xabi Alonso.
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid y reemplazo de Xabi Alonso.
Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid y reemplazo de Xabi Alonso.

Real Madrid C. F. anunció este lunes 12 de enero de 2026 en Valdebebas, Madrid, el nombramiento de Álvaro Arbeloa, de 42 años, como nuevo entrenador del primer equipo, en reemplazo de Xabi Alonso, con el objetivo de continuar la línea de formación interna del club tras su trayectoria exitosa en la cantera desde 2020.

Nombramiento oficial

El club blanco emitió un comunicado oficial confirmando que Álvaro Arbeloa asume el banquillo del primer equipo de manera inmediata. El técnico había dirigido al Real Madrid Castilla desde junio de 2025, cargo que dejó para dar el salto al equipo principal.
La decisión se produce tras la salida de Xabi Alonso, acordada de mutuo acuerdo con el club, menos de 24 horas después de la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona. El Real Madrid optó por un perfil de la casa con amplio conocimiento de la estructura y valores del club.
Álvaro Arbeloa inició su carrera como entrenador en la cantera madridista en 2020, escalando categorías formativas con resultados destacados en cada etapa.

Trayectoria como entrenador en La Fábrica

Álvaro Arbeloa dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021, donde proclamó campeón de Liga. Posteriormente, tomó las riendas del Cadete A en 2021-2022.Desde 2022 hasta 2025, comandó al Juvenil A, logrando un triplete histórico en la campaña 2022-2023: Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.
En la temporada 2024-2025, conquistó nuevamente la Liga con el mismo equipo.Su paso por el Castilla en la segunda mitad de 2025 representó el último escalón antes del ascenso al primer equipo, donde el filial se ubicaba en posiciones de playoff de ascenso.

Etapa como jugador y títulos conquistados

Antes de su carrera en los banquillos, Álvaro Arbeloa defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016, disputando 238 partidos oficiales. Durante ese período, ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.
Con la selección española, acumuló 56 internacionalidades y formó parte del equipo que conquistó el Mundial de 2010 en Sudáfrica, así como las Eurocopas de 2008 y 2012.Su experiencia como jugador en etapas exitosas del club y su formación como técnico en Valdebebas lo posicionan como un perfil alineado con la filosofía madridista.

Estilo de juego

Su estilo de juego como entrenador se caracteriza por ser intenso, proactivo y muy alineado con la filosofía del club: respeto a los valores madridistas, garra y verticalidad. 

  • Presión alta y asfixiante: Obsesión por recuperar el balón lo más arriba posible, sin encerrarse atrás nunca. Sus equipos presionan con intensidad desde el minuto 1 para forzar errores rivales y transitar rápido.
  • Dominio del balón y control del tempo: Busca posesión con sentido, salida limpia desde atrás y progresión controlada. En categorías inferiores, sus equipos mostraban un fútbol “hermoso” con total control del partido.
  • Juego alegre, combinativo y vertical: Prioriza ataque con intención, bandas que llegan a línea de fondo y mucha movilidad. No es ultraofensivo sin cabeza, pero sí busca ser protagonista y generar ocasiones.
  • Formación habitual: En el Castilla usaba 4-4-2 (o variantes con segundo punta que baja a mediapunta), pero en juveniles y ahora se menciona fuerte inclinación por 4-3-3 o sistemas con tres mediocampistas técnicos para salida de balón limpia (un pivote + creador + interior). Discípulo de Mourinho en mentalidad (exigencia máxima, liderazgo y “pretorianos” en el vestuario), pero con toques más modernos de presión alta.

Próximos compromisos y primeras pruebas

Álvaro Arbeloa debutará en el banquillo del primer equipo este miércoles 14 de enero de 2026 en el estadio Carlos Belmonte, frente al Albacete, en los octavos de final de la Copa del Rey. Su estreno en LaLiga está programado para el sábado 17 de enero ante el Levante en el Santiago Bernabéu.El nuevo entrenador asume el mando en un momento de transición, con el equipo compitiendo en LaLiga, Copa del Rey y competiciones europeas. El club no detalló la duración del contrato en el comunicado oficial.

