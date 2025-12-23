Quién es Diego Peñaherrera, el capitán cuya reincorporación a la FAE fue ordenada por la Justicia

El capitán Diego Peñaherrera es un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que formó parte del grupo de seguridad presidencial durante los primeros años del gobierno del expresidente Rafael Correa.

Entre enero de 2007 y julio de 2008, Peñaherrera se desempeñó como jefe de seguridad de Anne Malherbe, esposa del entonces mandatario, función que lo ubicó dentro del círculo de protección directa del entorno presidencial.

Su trayectoria militar se vio interrumpida en 2011, cuando se lo vinculó a un proceso penal tras un informe de la Contraloría General del Estado por un presunto uso indebido de municiones en un polígono de tiro en la provincia de Napo.

Proceso judicial y situación legal

Pese a que no existía una sentencia ejecutoriada, Peñaherrera fue dado de baja de la FAE. Años después, en 2017, un Tribunal Penal de esa provincia lo declaró inocente, ratificando su estado jurídico.

Aun así, en octubre de 2013, una resolución administrativa del consejo de generales subalternos de la Fuerza Aérea negó su reincorporación, decisión que se mantuvo vigente durante más de una década.

Reconocimiento judicial

Tras 12 años de litigio, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas dejó sin efecto esa resolución y ordenó su reintegro inmediato a la FAE, al mismo grado que tenía al momento de su baja.

Los jueces determinaron que en su caso se vulneraron los derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso y al trabajo, aunque no dispusieron el pago de los sueldos no percibidos durante ese periodo.

Situación actual

La sentencia establece que Diego Peñaherrera deberá reincorporarse a la Fuerza Aérea en un plazo máximo de 20 días y que la institución deberá facilitar los cursos necesarios para su eventual ascenso, conforme a los reglamentos militares.